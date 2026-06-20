Antoine Dupont : C’est du jamais vu dans l’histoire du rugby français

Axel Cornic

Si le Stade Toulousain a une nouvelle fois terminé large leader du Top 14, on se posait tout de même quelques questions avant les phases finales. Encore plus pour Antoine Dupont, critiqué et absent lors des derniers matchs de son club. Et finalement, la réponse est arrivée lors de la demi-finale face au Racing 92, ce vendredi.

Avec une deuxième partie de saison solide, le Racing 92 semblait pouvoir créer la surprise. Mais c’était sans compter sur le réveil du Stade Toulousain. Il n’y a en effet pas eu débat dans la première demi-finale du Top 14, puisque les hommes d’Ugo Mola ont surclassé leurs adversaires (71-17), se qualifiant pour une quatrième finale consécutive.

« On n'a jamais vu ça dans l'histoire du rugby français » Très critiqué depuis novembre dernier et son retour de blessure, Antoine Dupont a été l’un des grands acteurs de ce match et il a reçu une ovation plus que méritée de la part du stade Vélodrome, lorsqu’il est sorti. De quoi mettre définitivement un terme aux débats concernant son niveau de jeu ? Pour certains, oui. « Dupont est un extraterrestre. Je pense qu’on a un phénomène, on n'a jamais vu dans l'histoire du rugby français un joueur aussi fort, aussi complet et génial qu’Antoine Dupont » a expliqué Denis Charvet, sur RMC.