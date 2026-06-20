Antoine Dupont : Son amusant surnom révélé par un joueur du Stade Toulousain

Axel Cornic

Très critiqué depuis son retour à la compétition en novembre 2025, après une grave blessure au genou droit, Antoine Dupont va disputer une nouvelle finale de Top 14. Son club du Stade Toulousain a largement dominé le Racing 92 en demi-finale (71-17) et défendra donc son titre le 27 juin prochain, au Stade de France.

Contrairement aux apparences, ça n’a pas été simple. C’était un match à sens unique ce vendredi soir, avec le Stade Toulousain qui a infligé une véritable leçon au Racing 92. Une victoire synonyme de revanche, puisque les triples Champions de France en titre ont montré des signes de faiblesse et ont été très critiqués. Et cela a notamment été le cas de leur star, Antoine Dupont.

Un match de foot pour préparer le choc contre le Racing 92 Considéré comme le meilleur joueur de la planète, le demi de mêlée de 29 ans était attendu au tournant lors de cette demi-finale de Top 14. Car comme son club, lui aussi ne semblait plus intouchable, avec pas mal de critiques au sujet de son niveau de jeu ou encore de ses activités extra-sportives. Mais pas question de se mettre la pression, puisque joueurs du Stade Toulousain ont préparé ce rendez-vous sûrs de leurs forces, s’offrant même le luxe de disputer un petit match de football avant d’affronter le Racing 92.