Antoine Dupont - Stade Toulousain : La réponse très sèche aux critiques !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le Stade Toulousain n'a pas tremblé vendredi soir en dominant très largement le Racing 92 à Marseille, en demi-finale de Top 14. Antoine Dupont a répondu aux critiques de la meilleure des manières et démontrant toutes ses qualités sur la pelouse du Stade Vélodrome, et son coéquipier François Cros a assuré sa défendre face aux médias après le match.

Critiqué ces dernières semaines en raison notamment de sa condition physique qui faisait débat, Antoine Dupont a largement contribué au carton du Stade Toulousain vendredi soir en demi-finale du Top 14 contre le Racing 92 (71-17). Le capitaine du XV de France était attendu au tournant pour ce grand rendez-vous et a réussi à prouver qu'il était de retour au top physiquement malgré les nombreuses interrogations sur son cas. François Cros, le troisième ligne aile du Stade Toulousain, s'est d'ailleurs exprimé sur Dupont en zone mixte après la victoire.

« Il avait envie de faire taire toutes les critiques » « Nous, on n’a jamais douté de lui. Je pense qu’il avait envie de se lâcher. De se libérer aussi. Et de faire taire un peu toutes les critiques dont il fait les frais en ce moment. Encore une fois, le fait d’avoir évité ce match de barrage, ça nous a donné le temps de soigner les petits bobos, de donner du temps aux blessés, de revenir dans leur meilleure forme. Et je crois que ce soir, ça s’est vu. C’est top pour nous. Il est rarement mauvais sur les matchs qui comptent. C’est un super joueur. Il l’a prouvé encore ce soir », a lâché François Cros, qui affirme donc qu'Antoine Dupont avait à coeur de répondre aux critiques.