XV de France : Dans l'ombre d'Antoine Dupont, il va être récompensé par Fabien Galthié !

Amadou Diawara

Pour le Championnat des Nations, Fabien Galthié va nommer un tout nouveau capitaine. Alors que Grégory Alldritt est absent, le sélectionneur du XV de France devrait opter pour Maxime Lucu. Dans l'ombre d'Antoine Dupont depuis de longues années, le demi de mêlée de l'UBB va être récompensé pour son travail.

International français depuis 2021, Maxime Lucu a souvent dû évoluer dans l'ombre d'Antoine Dupont. Mais pour le prochain Championnat des Nations, le demi de mêlée de 33 ans va avoir un grand rôle à jouer. D'après les indiscrétions de Midi Olympique, Maxime Lucu va non seulement être titulaire avec le XV de France, mais il devrait également être le capitaine de Fabien Galthié. Alors que Grégory Alldritt est absent, le joueur de l'UBB devrait porter le brassard des Bleus.

Fabien Galthié va nommer Maxime Lucu capitaine ? Entraineur de Maxime Lucu du côté de l'UBB, Yannick Bru affirme qu'il a les qualités idoines pour être à la fois le capitaine de son équipe et du XV de France. « Il a une légitimité importante avec ce qu’il a accompli en club en termes de leadership, c’est certain. Max, c’est un combattant, il a du sang basque. Il a beaucoup appris des périodes tourmentées. Il s’est renforcé de ces phases où il a été dénigré. Tout ça, c’est l’apprentissage. Ce qui lui arrive aujourd’hui, ce n’est pas une revanche, c’est son chemin. Il a le destin qu’il mérite », a-t-il assuré, avant de se prononcer sur la concurrence avec Antoine Dupont - qui va disputer la finale du Top 14 avec le Stade Toulousain le 27 juin - chez les Bleus.