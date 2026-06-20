XV de France : Le dilemme qui va se poser pour Romain Ntamack et sa compagne avec la Coupe du monde

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2027, c'est en Australie que la Coupe du monde de rugby. Qualifié, le XV de France de Fabien Galthié tentera d'enfin remporter son premier titre mondial. Romain Ntamack sera-t-il au rendez-vous ? Sauf blessure, le demi de mêlée du Stade Toulousain devrait être du voyage. En revanche, pour ce qui est du reste de sa famille, la question va se poser. Explications.

Demi d'ouverture du Stade Toulousain, Romain Ntamack n'est pas épargné par les pépins physiques, surtout à l'approche des grandes échéances avec le XV de France. Absent lors du dernier Tournoi des VI Nations, il avait également manqué la Coupe du monde en France en 2023 à cause d'une rupture des ligaments croisés à quelques jours du début de la compétition. Forcément, Ntamack aura à coeur de participer à la prochaine édition. Pour le XV de France, le rendez-vous est ainsi donné en 2027 du côté de l'Australie.

« On en discutera » A moins d'une nouvelle blessure, Romain Ntamack pourrait bien être appelé par Fabien Galthié pour disputer la prochaine Coupe du monde avec le XV de France. En concurrence avec Matthieu Jalibert pour le poste de demi d'ouverture, le Toulousain pourrait donc faire le voyage jusqu'en Australie. Quid de sa compagne, Lisa Lopez, et de leur fils, Noah, âgé d'un an et demi ? Ce sujet a justement été discuté à l'occasion d'un entretien accordé au Parisien et il y a un véritable dilemme qui va se poser à propos de leru enfant. En effet, Lisa Lopez a ainsi expliqué : « Il entrera à l’école cette année-là, on en discutera ». De son côté, Romain Ntamack a lui confié : « Ce n’est pas un truc que tu fais tous les jours ».