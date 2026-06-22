Finale du Top 14 : «C’est compliqué», Montpellier jette déjà l’éponge face au Stade Toulousain ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir, Montpellier s’est qualifié pour la finale du Top 14 en éliminant le Stade Français à Marseille (25-15). Alors que samedi prochain, le club héraultais va retrouver le Stade Toulousain, impressionnant sur sa demi-finale, le manager du MHR, Joan Caudullo, a estimé que cette finale s’annonçait d’ores et déjà très compliquée pour les siens.

Le choc est connu. Samedi prochain au Stade de France, le Stade Toulousain devra affronter Montpellier en finale du Top 14. Alors que la formation toulousaine a balayé le Racing 92 en demi-finale (71-17), le manager du club héraultais sait que la tâche s’annonce extrêmement compliquée.

« Quand ils sont à 100 %, on l'a vu hier, c'est compliqué » « Moi, je n'étais pas inquiet pour eux. Les grands joueurs, ils sont là dans les grands moments. Et ils ont des grands joueurs. La deuxième équipe qui est capable de faire ça, c'est Bordeaux, avec des grands joueurs. Quand ils ne sont pas à 100 %, on est capables de gagner ces équipes-là. Quand ils sont à 100 %, on l'a vu hier (vendredi), c'est compliqué. Donc on sait que si nous, on n'est pas à 100 %, ça peut être très compliqué. Donc on va faire en sorte cette semaine de se préparer pour être à 100 %. Et si l'équipe de Toulouse est meilleure que nous, on ne gagnera pas ce match. Mais en tout cas, on va se préparer pour l'emporter. Et on l'a vu dans notre saison, on est allés à Bordeaux en sachant qu'ils n'étaient peut-être pas à 100 % et on a gagné ce match. Donc on essaiera de faire la même chose au Stade de France samedi et on verra ce qui se passera. Mais j'ai énormément de respect pour l'équipe de Toulouse », a ainsi reconnu Joan Caudullo en conférence d’après-match après le succès face au Stade Français.