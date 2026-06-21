Louis Bielle-Biarrey aux Jeux Olympiques 2028, c’est validé : «C’est un extraterrestre»

Pierrick Levallet

Comme Antoine Dupont en 2024 à Paris, Louis Bielle-Biarrey pourrait participer aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. L’ailier de 22 ans aimerait en tout cas intégrer l’équipe de France de rugby à VII dans cette optique. Et cette idée du joueur de l’UBB a déjà été validée, à deux ans de la compétition.

Et si Louis Bielle-Biarrey marchait dans les pas d’Antoine Dupont ? Déjà considéré comme le nouveau phénomène du rugby français, l’ailier de 22 ans rêverait des Jeux Olympiques. Comme le demi de mêlée du Stade toulousain en 2024 à Paris, le joueur de l’UBB souhaiterait intégrer l’équipe de France de rugby à VII pour participer aux éditions de 2028 à Los Angeles. Et cette idée a déjà été validée par Sacha Valleau.

«L’équipe de France doit performer et doit viser une médaille d’or» « Louis Bielle-Biarrey ne volera pas du tout la place d’un membre de l’équipe de France à VII. C’est juste le jeu. J’ai été international à VII et lors des JO de 2016, nous avons eu une vague de joueurs à XV qui sont venus pour jouer les JO et c’est normal. Si ce sont des joueurs qui sont plus performants que toi alors que tu y es, c’est eux qui doivent y aller même si toi tu passes toute la saison à le faire. L’équipe de France doit performer et doit viser une médaille d’or. Nous, en 2016, on était très loin d’un titre et on y est allé dans cette optique » a d’abord expliqué l’ancien international français de rugby à VII dans le podcast Rugby Confidential.