Finale du Top 14 : «Il va falloir remettre les pendules à l'heure», le choc entre le Stade toulousain et Montpellier est lancé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La finale du Top 14 n'opposera pas deux équipes parisiennes. Et pour cause, le Racing 92 et le Stade Français ont vu leurs chances s'envoler vendredi et samedi face au Stade toulousain (71-17) et au Montpellier Hérault Rugby (25-15). L'affiche de la finale est donc connue. Les Toulousains vont-ils remporter leur quatrième Bouclier de Brennus de suite ? C'est ce que Christopher Tolofua veut à tout prix éviter.

Vendredi, le Stade toulousain n'était pas dans le calcul. Dans le cadre de la demi-finale du Top 14 qui opposait l'équipe d'Ugo Mola au Racing 92, le triple champion de France en titre honorait son rang. L'équipe francilienne n'a rien pu faire et de sérieuses prémices de sa déroute étaient déjà pressenties dès la mi-temps avec un score de 38 à 3 en faveur des Toulousains. Les Racingmen ont su se montrer un peu plus entreprenants en seconde période en inscrivant 14 points, mais le Stade toulousain ne levait pas le pied pour autant malgré sa confortable avance au retour des vestiaires en inscrivant 33 nouveaux points. Score final : 71-17 pour la bande d'Antoine Dupont et de Romain Ntamack.

«On est revenus en seconde mi-temps avec beaucoup de frustration» Le Stade toulousain n'avait donc plus qu'à attendre de voir quelle allait être l'identité de son adversaire pour la finale du Top 14. La réponse est tombée 24 heures plus tard dans un match bien plus disputé entre une autre formation d'Ile-de-France, à savoir le Stade Français. Mais à l'instar du Racing 92, les pensionnaires de Jean Bouin ont échoué dans leur quête d'un ticket pour la finale du Top 14. Le Montpellier Hérault Rugby a su prendre le meilleur sur le Stade Français en s'imposant 25-15. Au terme de la rencontre remportée avec ses coéquipiers, Christopher Tolofua s'est enflammé sur la prestation des siens par le biais d'un discours rapporté par blog-rct.com. « Nous avons été beaucoup frustrés lors de la première mi-temps. On est revenus en seconde mi-temps avec beaucoup de frustration. On ne s’est pas servi de nos forces et on aurait dû appuyer davantage sur nos cellules d’avants et trouver plus d’espaces ensuite ».