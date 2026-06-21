Changer les voitures en pleine saison : «L'idée folle» de Carlos Sainz Jr pour révolutionner la Formule 1 !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cette année, la Formule 1 a mis en place sa nouvelle réglementation qui a redistribué les cartes pour le championnat du monde des pilotes et constructeurs par rapport à la saison 2025. Mais ce n'est pas assez selon Carlos Sainz Jr qui a pensé à une véritable révolution pour relancer le modèle de la F1.

Pour ce championnat du monde 2026, une nouvelle réglementation a été instaurée en Formule 1. Plus de DRS, place à l'aérodynamique active. Moins d'effet de sol, favorisant ainsi les dépassements sur les circuits avec des monoplaces plus petites. On observe des réduction à 3,4 mètres en longueur et 10 cm en largeur. Mais la grande révolution de cette nouvelle réglementation n'est autre que le moteur avec un partage thermique-électrique à l’équilibre (50% thermique - 50% électrique).

«J’ai toujours pensé à une catégorie où l’on disputerait 20 courses et où chaque pilote courrait deux courses avec chaque voiture» Des nouveautés qui ont eu le mérite d'agacer certains acteurs de la grille à l'instar du quadruple champion du monde Max Verstappen. Le pilote néerlandais de Red Bull avait même comparé ce nouveau style de pilotage à Mario Kart. Aux yeux de Carlos Sainz Jr, la F1 doit être récompensée. Le pilote Williams a partagé une idée qu'il qualifie de « folle » à Mundo Deportivo. « J’ai une idée un peu folle, que je ne sais pas si j’ai déjà évoquée dans la presse. (Il réfléchit) Non… je ne sais pas si je peux la révéler. J’ai toujours imaginé une Formule 1 où les constructeurs seraient dissociés des pilotes. Ça n’arrivera jamais, n’est-ce pas ? Mais j’ai toujours pensé à une catégorie où l’on disputerait 20 courses et où chaque pilote courrait deux courses avec chaque voiture. Ainsi, le pilote ferait partie de la F1, il ne ferait pas partie d’une écurie, ce serait un client de la F1 que la Formule 1 engagerait pour piloter les voitures ».