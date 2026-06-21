Changer les voitures en pleine saison : «L'idée folle» de Carlos Sainz Jr pour révolutionner la Formule 1 !

Cette année, la Formule 1 a mis en place sa nouvelle réglementation qui a redistribué les cartes pour le championnat du monde des pilotes et constructeurs par rapport à la saison 2025. Mais ce n'est pas assez selon Carlos Sainz Jr qui a pensé à une véritable révolution pour relancer le modèle de la F1.
Pour ce championnat du monde 2026, une nouvelle réglementation a été instaurée en Formule 1. Plus de DRS, place à l'aérodynamique active. Moins d'effet de sol, favorisant ainsi les dépassements sur les circuits avec des monoplaces plus petites. On observe des réduction à 3,4 mètres en longueur et 10 cm en largeur. Mais la grande révolution de cette nouvelle réglementation n'est autre que le moteur avec un partage thermique-électrique à l’équilibre (50% thermique - 50% électrique).
«J’ai toujours pensé à une catégorie où l’on disputerait 20 courses et où chaque pilote courrait deux courses avec chaque voiture»
Des nouveautés qui ont eu le mérite d'agacer certains acteurs de la grille à l'instar du quadruple champion du monde Max Verstappen. Le pilote néerlandais de Red Bull avait même comparé ce nouveau style de pilotage à Mario Kart. Aux yeux de Carlos Sainz Jr, la F1 doit être récompensée. Le pilote Williams a partagé une idée qu'il qualifie de « folle » à Mundo Deportivo. « J’ai une idée un peu folle, que je ne sais pas si j’ai déjà évoquée dans la presse. (Il réfléchit) Non… je ne sais pas si je peux la révéler. J’ai toujours imaginé une Formule 1 où les constructeurs seraient dissociés des pilotes. Ça n’arrivera jamais, n’est-ce pas ? Mais j’ai toujours pensé à une catégorie où l’on disputerait 20 courses et où chaque pilote courrait deux courses avec chaque voiture. Ainsi, le pilote ferait partie de la F1, il ne ferait pas partie d’une écurie, ce serait un client de la F1 que la Formule 1 engagerait pour piloter les voitures ».
«On aurait ainsi un véritable championnat des pilotes et un véritable championnat des écuries»
Ce constant changement de voitures pendant toute la durée du championnat permettrait aux pilotes d'avoir un certain sens d'équité au terme de la saison. « J'aurais alors l'occasion de disputer deux courses avec Williams, deux avec Mercedes, deux avec Ferrari… Tous les pilotes auraient exactement les mêmes chances de remporter le championnat du monde. Cela constituerait le championnat du monde des pilotes, et les points que tu marquerais pour cette marque correspondraient au championnat des constructeurs. On parviendrait ainsi à dissocier complètement les marques des pilotes. Et on aurait ainsi un véritable championnat des pilotes et un véritable championnat des écuries ». Néanmoins, Carlos Sainz Jr sait à quel point cela relève du fantasme.