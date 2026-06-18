F1 - «Il ne faut jamais enterrer Lewis Hamilton» : Son ancien partenaire se lâche après sa victoire à Barcelone !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lewis Hamilton, à 41 ans, a enfin renoué avec la victoire. Un sentiment qui lui échappé sans arrêt depuis presque deux années. Long, trop long pour un septuple champion du monde de Formule 1. Alors forcément, sa victoire au Grand Prix d’Espagne à Barcelone fait beaucoup parler depuis dimanche dernière. Son ex-coéquipier Valtteri Bottas y est lui aussi allé de son petit mot.

Près de deux longues années d’attente, de désillusions, de Grands Prix qui passaient les uns après les autres sans une réelle lueur d’espoir de se positionner à nouveau sur la plus haute marche du podium. Voici ce que Lewis Hamilton et ses fans ont ressenti depuis début juillet 2024 et le Grand Prix de Silverstone (ndlr il avait également gagné en Belgique quelques semaines plus tard après la disqualification de George Russell). Depuis le début de la saison 2026, le champion du monde aux sept couronnes a enchaîné les belles performances en signant son premier podium en Chine chez Ferrari puis en signant deux deuxièmes places coup sur coup au Canada et à Monaco avant la consécration.

«Ce n’est pas comme si son talent pouvait disparaître en une seule année» Au Grand Prix d’Espagne sur le circuit de Barcelona-Catalunya, Lewis Hamilton a renoué avec le succès. Ce qui a fait réagir Valtteri Bottas, son coéquipier chez Mercedes entre 2017 et 2021, aujourd’hui pilote pour la nouvelle écurie F1 : Cadillac. « C’est formidable à voir. Il semble vraiment être revenu à son meilleur niveau. Je pense qu’ils ont adopté une excellente stratégie. Oui, ils ont eu de la réussite avec la voiture de sécurité virtuelle, mais vu l’écart qu’il a réussi à créer, je pense qu’il aurait probablement gagné de toute façon. Donc c’est agréable à voir. J’ai toujours su qu’il ne fallait jamais l’enterrer. Au final, c’est Lewis. Il reste le pilote qui compte le plus de victoires et le plus de titres. Ce n’est pas comme si son talent pouvait disparaître en une seule année. Il semble être dans une très bonne dynamique ».