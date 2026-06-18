Top 14 - Le mercato du Stade Toulousain menacé ? : «On va se battre»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Champion de France lors des trois dernières saisons avec la possibilité de rafler un quatrième Bouclier de Brennus de suite, le Stade toulousain semble en pincer pour un jeune talent évoluant chez la concurrence en Top 14 : Esteban Capilla (23 ans) qui n’est autre que le troisième ligne de l’Aviron Bayonnais. Toutefois, son président est sorti du silence dans la presse en annonçant une contre-attaque.

Le Stade toulousain semble être prêt à tenter un gros coup du côté de l’Aviron Bayonnais. En lice pour un nouveau Bouclier de Brennus, le triple champion de France en titre cherche à se renforcer au poste de troisième ligne. Pour ce faire, le profil d’Esteban Capilla plairait aux dirigeants toulousains désireux de lui mettre la main dessus pour intégrer l’équipe d’Ugo Mola. C’était sans compter sur la détermination de Philippe Tayeb, président du club bayonnais. « Il est sous contrat, il sera joueur de l’Aviron la saison prochaine. On relancera les négociations, on va se battre pour garder un de nos talents ».

«Quand Mbappé est parti du PSG, c’était la fin du monde» Le troisième ligne de 23 ans ne semble pas être parti pour bouger cet été. Et le patron de l’Aviron Bayonnais a profité d’une interview accordée au Midi Olympique afin de communiquer sa position claire sur son avenir. Le tout, en prenant l’exemple de Kylian Mbappé et de Luis Enrique au PSG pour illustrer son point de vue sur le collectif du pensionnaire du Top 14. « Quand Mbappé est parti du PSG, c’était la fin du monde. Enrique a dit : ‘Est-ce que j’ai la confiance du président et du propriétaire ? Oui, donc je vais continuer à travailler. ‘ Le PSG a été deux fois champion d’Europe. La réponse est là. Aujourd’hui, l’équipe de l’Aviron doit être un collectif, pas des individualités ».

«Archi faux. Toulouse n’est pas offensif et ne nous a proposé aucune transaction» Par ailleurs, Philippe Tayeb a réglé ses comptes avec le journal Sud-Ouest qui a lâché une fake news sur le dossier Esteban Capilla. « Une fois de plus, le quotidien local du lundi 8 juin dernier a écrit que Philippe Tayeb et Laurent Travers voulaient vendre Esteban Capilla pour une somme conséquente. Encore un mensonge ! ». A ce jour, et malgré les spéculations qui circulent dans la presse spécialisée, le Stade toulousain n’a pas enclenché la moindre démarche de recrutement auprès de l’Aviron Bayonnais pour la signature de Capilla. « Archi faux. Toulouse n’est pas offensif et ne nous a proposé aucune transaction avec Capilla ».