F1 - Isack Hadjar : «Je ne suis pas une machine», le problème qui l’agace chez Red Bull !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ce fut un week-end magique pour Lewis Hamilton qui a célébré sa première victoire en Grand Prix depuis 2024. A Barcelone, d’autres pilotes ont quitté le circuit avec un goût amer en bouche. C’est notamment le cas d’Isack Hadjar qui n’a pas pu faire un meilleur résultat qu’une sixième place en raison d’un départ raté qui ne l’a pas du tout surpris. Explications.

Tout était réuni pour qu’Isack Hadjar ait la possibilité de se battre pour le podium sur le circuit Barcelone-Catalogne dimanche dernier. Sixième sur la grille de départ du Grand Prix de Barcelone, le pilote de Red Bull a une fois de plus eu du mal à soigner la mise en route de sa RB22. Quasiment à l’arrêt au départ, Hadjar est sorti du top 10 avant de réussir à effectuer une remontée au fil du Grand Prix et de le terminer à la même position que celle qui était la sienne au moment des feux de départ.

«J’ai calé deux fois, ce que je n’avais jamais fait de toute la saison» Une situation qui a le mérite d’irriter Isack Hadjar, un sentiment partagé dans les médias. « Je pense que nous avons fait bien mieux que ce que nous pensions ce week-end compte tenu de la configuration de la piste et des conditions. L’Autriche sera une meilleure piste pour nous, et nous nous attendons à avoir une voiture plus forte. Nous devons juste travailler sur les départs. C’est juste que tout le week-end a été comme ça pour moi. Sur les six départs d’entraînement que nous avons faits de tout le week-end, c’était le pire. Il a fallu que ça arrive sur la grille. J’ai calé deux fois, ce que je n’avais jamais fait de toute la saison ».