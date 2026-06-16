F1 - Max Verstappen : «C’est impressionnant», Isack Hadjar n’en revient pas !

Pierrick Levallet

Cette saison, Max Verstappen a appris à connaître un nouveau coéquipier chez Red Bull. Isack Hadjar a rejoint l’écurie autrichienne cette année après un passage remarqué chez l’équipe sœur Racing Bulls. Le pilote de 21 ans a d’ailleurs avoué avoir été bluffé par le talent du quadruple champion du monde dans un domaine en particulier.

Max Verstappen a accueilli un nouveau coéquipier chez Red Bull cette année. L’écurie autrichienne a accordé sa confiance à Isack Hadjar pour remplacer Yuki Tsunoda. Et le pilote de 21 ans s’en sort plutôt bien, puisqu’il pointe à la neuvième place du classement général de la F1 à 21 points du quadruple champion du monde. Le Français a toutefois avoué avoir été bluffé par le talent du Néerlandais dans un domaine bien précis sur la piste.

«Tout est constant et à un niveau extrêmement élevé» « Parfois, j’y pense et je regarde le chemin parcouru, et je me dis alors que je m’en suis plutôt bien sorti. À d’autres moments, je me dis : c’est exactement là que je dois être. Dans quel domaine Max Verstappen m’impressionne le plus ? Dans chaque virage. Si vous êtes plus rapide que Max dans un seul virage, cela signifie déjà que vous faites du très bon travail. Chaque équipier a certaines faiblesses et, au cours d’un week-end, vous êtes plus rapide dans certains virages. Avec Max, tout est constant et à un niveau extrêmement élevé. C’est impressionnant » a expliqué Isack Hadjar dans des propos rapportés par NextGen-Auto.