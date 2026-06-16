F1 - Max Verstappen : «C’est impressionnant», Isack Hadjar n’en revient pas !

Cette saison, Max Verstappen a appris à connaître un nouveau coéquipier chez Red Bull. Isack Hadjar a rejoint l’écurie autrichienne cette année après un passage remarqué chez l’équipe sœur Racing Bulls. Le pilote de 21 ans a d’ailleurs avoué avoir été bluffé par le talent du quadruple champion du monde dans un domaine en particulier.
Max Verstappen a accueilli un nouveau coéquipier chez Red Bull cette année. L’écurie autrichienne a accordé sa confiance à Isack Hadjar pour remplacer Yuki Tsunoda. Et le pilote de 21 ans s’en sort plutôt bien, puisqu’il pointe à la neuvième place du classement général de la F1 à 21 points du quadruple champion du monde. Le Français a toutefois avoué avoir été bluffé par le talent du Néerlandais dans un domaine bien précis sur la piste.
«Tout est constant et à un niveau extrêmement élevé»
« Parfois, j’y pense et je regarde le chemin parcouru, et je me dis alors que je m’en suis plutôt bien sorti. À d’autres moments, je me dis : c’est exactement là que je dois être. Dans quel domaine Max Verstappen m’impressionne le plus ? Dans chaque virage. Si vous êtes plus rapide que Max dans un seul virage, cela signifie déjà que vous faites du très bon travail. Chaque équipier a certaines faiblesses et, au cours d’un week-end, vous êtes plus rapide dans certains virages. Avec Max, tout est constant et à un niveau extrêmement élevé. C’est impressionnant » a expliqué Isack Hadjar dans des propos rapportés par NextGen-Auto.
«Ils savent comment rendre deux voitures performantes»
« Ses anciens coéquipiers ont eu des difficultés ? J’étais plutôt curieux de comprendre pourquoi cela arrivait. Je n’ai pas trouvé la réponse. En revanche, je sais que cela ne devrait pas m’arriver. Si nous avons des voitures identiques, ce qui est le cas aujourd’hui, je sais que tout ira bien. Red Bull continue à nous fournir un matériel équivalent ? Oui, bien sûr. C’est comme cela qu’une équipe fonctionne. C’est Red Bull Racing. Ils savent comment rendre deux voitures performantes » a ensuite ajouté le pilote de Red Bull. À voir maintenant s'il saura poursuivre sur sa lancée aux côtés de Max Verstappen.