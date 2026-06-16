F1 - Antonelli «très heureux» pour Hamilton : La belle sortie après le GP de Barcelone

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pilote chez Ferrari depuis la saison dernière, Lewis Hamilton a remporté sa première course avec la Scuderia ce dimanche, lors du Grand Prix de Barcelone. Menacé après ce succès et son abandon dans les derniers tours, Kimi Antonelli s’est tout de même dit ravi pour le Britannique.

Vainqueur du Grand Prix de Barcelone ce dimanche, Lewis Hamilton a décroché son premier succès avec Ferrari. « C’est dur de mettre des mots sur cette victoire, difficile de trouver les mots; confiait le Britannique après avoir passé la ligne d’arrivée. J’ai beaucoup de gratitude, extrêmement fier de l’équipe, des gens avec qui je travaille, on est passés à travers des choses compliquées l’an passé en public comme en interne, j’ai été capable de me reconstruire pendant l’hiver, je me suis entrainé, j’ai reconstruit mon état d’esprit ma concentration, j’ai reconstruit l’équipe autour de moi, ça m’a rappelé qu’il ne fallait jamais abandonner. Même si vous tombez 100 fois il faut repartir, la persévérance paie vraiment ».

« Le voir enfin y parvenir m’a rendu très heureux pour lui » De son côté, Kimi Antonelli a vécu un dimanche compliqué en étant contraint d’abandonner dans les derniers tours, et ce après avoir récupéré la deuxième place. Cela n’a pas empêché le jeune pilote de Mercedes de se montrer bon joueur à l’égard de Lewis Hamilton. « Notre meilleur résultat possible était la deuxième place, donc j’étais très heureux pour lui parce qu’il poursuivait cette victoire avec Ferrari depuis si longtemps, a-t-il expliqué, rapporté par Nextgen-Auto. Le voir enfin y parvenir m’a rendu très heureux pour lui et j’ai estimé que la moindre des choses était d’aller le féliciter personnellement. »