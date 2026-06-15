F1 : Lewis Hamilton s’impose avec Ferrari : La belle réaction de Max Verstappen

Ce dimanche, Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de Barcelone, sa première victoire au volant d’une Ferrari. Max Verstappen, qui a fini au pied du podium avec sa Red Bull derrière George Russell (2e) et Lando Norris (3e), a réagi au succès de son ancien rival.
Lewis Hamilton l’attendait depuis longtemps ! Disputant actuellement sa deuxième saison avec Ferrari, le Britannique s’est imposé pour la première fois avec la Scuderia à l’occasion du Grand Prix de Barcelone ce dimanche, deux ans après sa dernière victoire (en Belgique en 2024). À 41 ans et 5 mois, Hamilton devient ainsi le vainqueur le plus âgé d’un Grand Prix de F1 depuis Jack Brabham il y a 56 ans.
« Gagner avec Ferrari pour la première fois, c’est toujours un moment particulier »
Rival historique de Lewis Hamilton, Max Verstappen, arrivé à la quatrième place, s’est montré bon joueur en évoquant la victoire du pilote Ferrari. « Bien joué, félicitations, a réagi la star de Red Bull. C’est toujours très spécial de gagner, même quand on a déjà remporté énormément de courses. Gagner avec Ferrari pour la première fois, c’est toujours un moment particulier. »
Lewis Hamilton annonce déjà que « ce n'est pas fini »
Lewis Hamilton était forcément ému au moment de franchir la ligne d’arrivée. « Depuis mes débuts avec l'équipe l'an dernier, j'ai connu des moments difficiles mais j'ai toujours gardé espoir. L'équipe a continué à me porter, on a fait tellement de changements. C'est incroyable, je ne pouvais pas demander plus, confiait le pilote britannique ce dimanche, rapporté par L’Équipe. Cette victoire tient une place particulière. Quand j'étais jeune, je regardais qui accumulait les succès. Je m'imaginais ce que ce serait de gagner avec cette voiture et maintenant c'est arrivé. Tout le monde travaille tellement dur tout le monde le mérite. Je serai éternellement reconnaissant. C'est notre première victoire qui j'espère en annonce beaucoup. La voiture s'est comportée de manière fantastique. Je prends ces points, et on va continuer de travailler, ce n'est pas fini ».