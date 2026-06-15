F1 : Lewis Hamilton s’impose avec Ferrari : La belle réaction de Max Verstappen

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce dimanche, Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de Barcelone, sa première victoire au volant d’une Ferrari. Max Verstappen, qui a fini au pied du podium avec sa Red Bull derrière George Russell (2e) et Lando Norris (3e), a réagi au succès de son ancien rival.

Lewis Hamilton l’attendait depuis longtemps ! Disputant actuellement sa deuxième saison avec Ferrari, le Britannique s’est imposé pour la première fois avec la Scuderia à l’occasion du Grand Prix de Barcelone ce dimanche, deux ans après sa dernière victoire (en Belgique en 2024). À 41 ans et 5 mois, Hamilton devient ainsi le vainqueur le plus âgé d’un Grand Prix de F1 depuis Jack Brabham il y a 56 ans.

« Gagner avec Ferrari pour la première fois, c’est toujours un moment particulier » Rival historique de Lewis Hamilton, Max Verstappen, arrivé à la quatrième place, s’est montré bon joueur en évoquant la victoire du pilote Ferrari. « Bien joué, félicitations, a réagi la star de Red Bull. C’est toujours très spécial de gagner, même quand on a déjà remporté énormément de courses. Gagner avec Ferrari pour la première fois, c’est toujours un moment particulier. »