F1 - «Je pensais ne plus jamais gagner une course» : Les confessions de Lewis Hamilton après sa victoire à Barcelone

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La saison de Formule 1 est relancée. Avec l’abandon de Kimi Antonelli et la victoire de Lewis Hamilton au Grand Prix de Barcelone, les cartes sont rebattues pour le reste du championnat du monde. Le septuple champion du monde revient de loin et pensait d’ailleurs ne jamais revivre une victoire en F1 au vu de sa dynamique de la saison dernière chez Ferrari.

Il aura fallu courir de multiples Grand Prix sans avoir l’impression de pouvoir concrètement avoir une chance d’en sortir vainqueur. Il aura fallu une saison complète chez Ferrari sans sentir l’odeur d’un simple podium. Lewis Hamilton a également dû passer par une phase de remise en question, estimant que ce qui n’allait pas chez la Scuderia à un moment précis l’année dernière fut le pilote, à savoir lui. Mais depuis le début du championnat du monde de Formule 1 2026, le champion aux sept couronnes mondiales affiche une tout autre dynamique sur les circuits.

«Je pensais que je ne gagnerais peut-être plus jamais une course» Après une troisième place en Chine, Lewis Hamilton a décroché deux autres podiums au Canada et à Monaco avant de goûter à sa première victoire en presque deux ans. En juillet 2024, le Britannique s’imposait à Spa-Francorchamps en raison d’une disqualification de George Russell et sur la piste à Silverstone. Depuis, passé de Mercedes à Ferrari, Hamilton s’est sérieusement mis à douter. « La victoire à Silverstone en 2024 avait déjà été un moment énorme pour moi, parce qu'à un moment donné, je pensais que je ne gagnerais peut-être plus jamais une course ».