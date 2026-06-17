F1 - «Je pensais ne plus jamais gagner une course» : Les confessions de Lewis Hamilton après sa victoire à Barcelone

La saison de Formule 1 est relancée. Avec l’abandon de Kimi Antonelli et la victoire de Lewis Hamilton au Grand Prix de Barcelone, les cartes sont rebattues pour le reste du championnat du monde. Le septuple champion du monde revient de loin et pensait d’ailleurs ne jamais revivre une victoire en F1 au vu de sa dynamique de la saison dernière chez Ferrari.
Il aura fallu courir de multiples Grand Prix sans avoir l’impression de pouvoir concrètement avoir une chance d’en sortir vainqueur. Il aura fallu une saison complète chez Ferrari sans sentir l’odeur d’un simple podium. Lewis Hamilton a également dû passer par une phase de remise en question, estimant que ce qui n’allait pas chez la Scuderia à un moment précis l’année dernière fut le pilote, à savoir lui. Mais depuis le début du championnat du monde de Formule 1 2026, le champion aux sept couronnes mondiales affiche une tout autre dynamique sur les circuits.
«Je pensais que je ne gagnerais peut-être plus jamais une course»
Après une troisième place en Chine, Lewis Hamilton a décroché deux autres podiums au Canada et à Monaco avant de goûter à sa première victoire en presque deux ans. En juillet 2024, le Britannique s’imposait à Spa-Francorchamps en raison d’une disqualification de George Russell et sur la piste à Silverstone. Depuis, passé de Mercedes à Ferrari, Hamilton s’est sérieusement mis à douter. « La victoire à Silverstone en 2024 avait déjà été un moment énorme pour moi, parce qu'à un moment donné, je pensais que je ne gagnerais peut-être plus jamais une course ».
Il y a eu des moments où je me suis dit : ‘Peut-être que c'est vrai, peut-être qu'à un certain âge on perd quelque chose’»
Pendant sa traversée du désert qui s’est déroulée au moment de sa saison d’adaptation chez Ferrari, Lewis Hamilton a reconnu avoir commencé à penser que le fait de gagner n’était plus pour lui. « Après une saison comme celle de l'an dernier, il y a eu des moments où je me suis dit : "Peut-être que c'est vrai, peut-être qu'à un certain âge on perd quelque chose." J'ai prouvé que ce n'était pas le cas. On ne perd jamais vraiment ce qu'on a. Il faut simplement travailler, persévérer et continuer à croire en soi pour retrouver ce qui est à l'intérieur ». Finalement, le numéro 44 a su donner tort aux sceptiques et à lui-même grâce à sa victoire au Grand Prix de Barcelone. Reste désormais à savoir si Hamilton parviendra à poursuivre sur cette lancée en bataillant avec Kimi Antonelli dans la course au titre de champion du monde.