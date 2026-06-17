F1 - Lewis Hamilton s’impose à Barcelone : La famille de Kim Kardashian réagit !

Pierrick Levallet

Ce dimanche, Lewis Hamilton a mis un terme à une disette longue de deux ans. Le septuple champion du monde s’est imposé au Grand Prix de Barcelone, devant George Russell et Lando Norris. La famille de sa dulcinée, Kim Kardashian, a d’ailleurs réagi à la première victoire du Britannique chez Ferrari.

Cela faisait deux ans que Lewis Hamilton n’avait plus gagné en F1. Le dernier succès du Britannique remontait au Grand Prix de Belgique en 2024. Mais la disette du septuple champion du monde est désormais terminée. Le pilote de 41 ans s’est imposé au Grand Prix de Barcelone ce dimanche, devant George Russell et Lando Norris. Lewis Hamilton a ainsi remporté sa première course depuis qu’il a rejoint Ferrari en 2025. Et la famille de sa nouvelle dulcinée, Kim Kardashian, n’a pas manqué d’y réagir.

Khloe Kardashian a réagi à la victoire de Lewis Hamilton à Barcelone Dans ses stories Instagram, Khloe Kardashian a montré avoir suivi avec attention le Grand Prix de Barcelone en compagnie de sa fille True et de Chicago, la plus jeune fille de Kim Kardashian. Elle a également partagé un bout de l’interview d’après-course de Lewis Hamilton. Visiblement déjà accepté au sein de la famille de la femme d’affaires de 45 ans, le pilote de Ferrari a pu compter sur leur soutien inconditionnel ce dimanche.