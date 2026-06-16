Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lewis Hamilton était à l’honneur ce dimanche 14 juin. Une date qui restera gravée dans sa mémoire pendant un long moment puisqu’elle représente sa première victoire dans l’écurie de ses rêves en Formule 1 : Ferrari. Ces dernières semaines, le Britannique est de retour au premier plan et cette bonne dynamique est liée à sa vie de couple avec Kim Kardashian d’après son ancien Team Principal chez Mercedes : Toto Wolff.

Sur la piste, ce n’était plus arrivé depuis le 7 juillet 2024. Lewis Hamilton remportait à l’époque le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Quelques semaines plus tard, ce fut également le cas en Belgique à la suite de la disqualification de la monoplace de George Russell. Mais depuis son départ de Mercedes pour Ferrari, Hamilton n’avait plus connu le goût de la victoire jusqu’à dimanche dernier. Sur le circuit de Barcelone-Catalogne, le septuple champion du monde a été sacré devant George Russell et Lando Norris. Un podium exclusivement anglais pour le retour aux affaires d’Hamilton que redoute Toto Wolff. « Je sais de quoi il est capable. Je préfère ne pas me battre contre lui pour un titre, car je sais de quoi il est capable. S'il sent l’odeur du sang, il fonce. Je l'ai vu pendant des années : dès que le train Lewis Hamilton se met en marche, il est très difficile de l'arrêter. Une menace pour le titre ? Oui, absolument. Nous n’en sommes qu’au début de la saison et l’écart est de 41 points. On voit bien qu’un abandon vous fait perdre 25 points, et tout reste ouvert. C’est pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas terminer la course », a confié le Team Principal de Mercedes au micro d’ESPN.

«Son visage me montre qu’il est très heureux. Peut-être que sa petite amie y est pour quelque chose !» Ex-collaborateur de Lewis Hamilton chez Mercedes entre 2013 et 2024, Toto Wolff lit sur le visage de Lewis Hamilton une sérénité et un bonheur retrouvés contrairement à son année 2025 plus que difficile sur le plan sportif et mental. Et ce, notamment grâce à sa romance très médiatisée avec Kim Kardashian. « Évidemment, la gestion du moteur est complètement différente, mais on voit qu’il pilote avec puissance. La dynamique au sein de l’équipe semble bonne entre lui et son ingénieur de course. Je l’ai vu sur le podium à la télé, je veux dire, son visage me montre qu’il est très heureux. Peut-être que sa petite amie y est pour quelque chose ! ».