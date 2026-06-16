F1 - GP de Barcelone : «Si Lewis Hamilton sent l’odeur du sang...», Mercedes craint son grand retour avec Ferrari

Lewis Hamilton est de retour près de deux ans après son ultime victoire en Grand Prix. Son premier succès chez Ferrari est survenu dimanche sur le circuit de Barcelone. Toto Wolff, Team Principal de Mercedes, a témoigné de la scène et sait qu’un retour au premier plan de son ancien pilote lui causera bien des problèmes pour la suite du championnat du monde de Formule 1.
Après une saison noire pour sa première année chez Ferrari, on pouvait se dire que le rêve de gosse qui animait Lewis Hamilton tournait au cauchemar. Cependant, en ce début de championnat du monde de Formule 1 2026, le septuple champion du monde retrouve du poil de la bête. Il n’y a qu’à s’attarder sur ses résultats depuis le premier Grand Prix en Australie : 4ème place. En Chine, Hamilton signait son premier podium à la Scuderia, avant d’arracher deux deuxièmes places consécutives au Canada et à Monaco. Dimanche dernier, sur le circuit de Barcelone-Catalogne, ce fut le jour de la consécration pour le Britannique avec une 106ème victoire en carrière.
«Je préfère ne pas me battre contre lui pour un titre, car je sais de quoi il est capable»
Pendant une décennie, Toto Wolff a travaillé avec Lewis Hamilton chez Mercedes. Alors forcément, de voir la performance de pilotage de son ancienne star dans le rouge de Ferrari a fait remonter des souvenirs et une crainte pour le reste du championnat du monde. « Je sais de quoi il est capable. Je préfère ne pas me battre contre lui pour un titre, car je sais de quoi il est capable. S'il sent l’odeur du sang, il fonce ». a reconnu le Team Principal de Mercedes au cours d’un entretien accordé à ESPN.
«Dès que le train Lewis Hamilton se met en marche, il est très difficile de l'arrêter»
Toto Wolff le sait mieux que quiconque. Lorsque Lewis Hamilton emmagasine de la confiance et signe de bonnes performances à intervalles réguliers, le pilote aux sept couronnes mondiales devient particulièrement difficile à arrêter. « Je l'ai vu pendant des années : dès que le train Lewis Hamilton se met en marche, il est très difficile de l'arrêter. Une menace pour le titre ? Oui, absolument. Nous n’en sommes qu’au début de la saison et l’écart est de 41 points. On voit bien qu’un abandon vous fait perdre 25 points, et tout reste ouvert. C’est pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas terminer la course ». Reste à savoir si Mercedes ira au bout avec Kimi Antonelli ou George Russell et quel défi lancera Hamilton aux pilotes de l’écurie allemande.