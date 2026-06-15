F1 - GP de Barcelone : La victoire historique de Lewis Hamilton fait du bruit à Hollywood !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lewis Hamilton (41 ans) aura dû attendre un an et onze mois pour célébrer une victoire de Formule 1. Au Grand Prix de Barcelone, la SF-26 du Britannique volait sur la piste et lui a permis d’exulter en fin de course. Un moment qu’il a partagé avec les Tifosi sur les réseaux sociaux. Mais les fans d’Hamilton sont aux quatre coins du globe et notamment du côté d’Hollywood.

Pour la première fois depuis le Grand Prix de Silverstone de 2024, Lewis Hamilton a retrouvé la plus haute marche d’un podium de Formule 1 en course (ndlr il a été sacré en Belgique fin juillet après l’élimination de George Russell). Parti à la deuxième place sur la grille de départ dimanche grâce aux séances de qualifications concluantes de la part du Britannique dans sa monoplace SF-26 de Ferrari, le septuple champion du monde a signé une performance de pilotage de haute volée pour s’emparer de la victoire en Catalogne.

«Vous m’avez tous dit de me souvenir. De me souvenir de me battre, de me souvenir de continuer. De me souvenir de qui je suis» Dimanche, Lewis Hamilton n’a pas pu arrêter de sourire après sa victoire sur le circuit de Barcelona-Catalunya. Un succès derrière lequel il courrait depuis deux ans avec des résultats et des moments particulièrement compliqués sur le plan personnel chez Ferrari. L’année dernière, il expliquait même que l’écurie transalpine devait trouver un autre pilote. Sur son compte Instagram, Hamilton a laissé exploser sa joie. « Rêvez l’impossible. Je ne trouve pas les mots pour décrire à quel point c'est incroyable de remporter enfin une victoire en rouge. Grazie mille Scuderia Ferrari. Merci à tous ceux qui ont travaillé dur, ici à Barcelone et à Maranello. La passion et le dévouement dont nous faisons preuve pour aller de l'avant portent leurs fruits, et ce n'est que le début. À tous les fans, cette victoire est pour vous. Je n'aurais jamais pu en arriver là sans votre soutien à tous. Vous m’avez soutenu. Il y a eu des moments sombres, des moments où la négativité l’emportait et où je me sentais inutile, où l’espoir semblait impossible. Vous m’avez tous dit de me souvenir. De me souvenir de me battre, de me souvenir de continuer. De me souvenir de qui je suis. Cette victoire est autant la vôtre que la mienne. Merci à l’équipe LH, merci aux Tifosi. Continuons sur cette lancée ».