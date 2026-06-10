NBA : LeBron James part au clash sur les rumeurs qui visent son fils, «je ne laisserai pas passer ça»

LeBron James est au crépuscule de sa longue carrière qui s’est étalée sur plus de deux décennies en NBA. Si bien que son fils Bronny évolue chez les Los Angeles Lakers à ses côtés depuis plusieurs mois. Ils ont partagé ensemble leur première campagne de Play-Offs, et la dernière ? Le suspense reste entier, mais LeBron James a profité d’une interview avec Time Magazine pour régler ses comptes concernant les accusations de népotisme.
Le chapitre 23 s’est clôturé par une défaite en demi-finale de Conférence Ouest des Play-Offs pour LeBron James. Le champion du monde aux quatre bagues NBA fêtera ses 42 ans en décembre prochain. Est-ce le moment tant redouté par les fans de King James, à savoir sa retraite ? L’ailier des Los Angeles Lakers s’est attardé sur le sujet pour Time Magazine. « Tout est dans la tête. Là où va l’esprit, le corps suit. Si je n’ai plus envie d’arriver aux salles cinq heures avant les matchs pour commencer ma préparation, si je n’ai plus envie d’arriver à l’entraînement deux heures et demie à l’avance, alors je sais que c’est fini pour moi. Parce qu’à ce moment-là, je vais commencer à tricher. ».
LeBron James s’amuse toujours sur les parquets, mais refuse de répondre sur son avenir en NBA
Au moment de l’interview avec le média américain, LeBron James ne dissimulait pas sa joie d’encore pousser son corps à l’encontre des limites du temps. « Bien sûr que oui. Je suis assis ici à te parler. Je n’ai plus de voix, j’ai entraînement dans une heure. Tu crois que je ne m’amuse plus ? Je pourrais être chez moi, avec une compresse chaude sur la gorge, en train de boire un putain de grog et de manger des œufs brouillés ». LeBron James va-t-il rester au sein de l’équipe où joue son fils aîné Bronny ou quittera-t-il les Los Angeles Lakers ? Il a refusé de commenter pendant son entretien avec Time Magazine, mais a haussé le ton sur les accusations de népotisme concernant le jeune Bronny.
«Tant que vous ne touchez pas à la question de la paternité. Je ne joue pas à ce jeu-là»
« De tout ce que j’ai accompli dans le basket, dit James, c’est ma plus grande fierté. Ce gamin a mérité son droit d’être un athlète professionnel. Ce que vous n’allez pas faire, c’est nous jeter la pierre en tant que famille. Je ne laisserai pas passer ça, parce que je sais ce que j’ai construit grâce à ce que je n’avais pas. Donc si vous voulez parler du gamin, dire qu’il ne devrait pas être joueur de la NBA, ça m’est égal. Tant que vous ne touchez pas à la question de la paternité. Je ne joue pas à ce jeu-là ». a pesté LeBron James au Time. Le message est passé.