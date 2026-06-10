NBA : LeBron James part au clash sur les rumeurs qui visent son fils, «je ne laisserai pas passer ça»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

LeBron James est au crépuscule de sa longue carrière qui s’est étalée sur plus de deux décennies en NBA. Si bien que son fils Bronny évolue chez les Los Angeles Lakers à ses côtés depuis plusieurs mois. Ils ont partagé ensemble leur première campagne de Play-Offs, et la dernière ? Le suspense reste entier, mais LeBron James a profité d’une interview avec Time Magazine pour régler ses comptes concernant les accusations de népotisme.

Le chapitre 23 s’est clôturé par une défaite en demi-finale de Conférence Ouest des Play-Offs pour LeBron James. Le champion du monde aux quatre bagues NBA fêtera ses 42 ans en décembre prochain. Est-ce le moment tant redouté par les fans de King James, à savoir sa retraite ? L’ailier des Los Angeles Lakers s’est attardé sur le sujet pour Time Magazine. « Tout est dans la tête. Là où va l’esprit, le corps suit. Si je n’ai plus envie d’arriver aux salles cinq heures avant les matchs pour commencer ma préparation, si je n’ai plus envie d’arriver à l’entraînement deux heures et demie à l’avance, alors je sais que c’est fini pour moi. Parce qu’à ce moment-là, je vais commencer à tricher. ».

LeBron James s’amuse toujours sur les parquets, mais refuse de répondre sur son avenir en NBA Au moment de l’interview avec le média américain, LeBron James ne dissimulait pas sa joie d’encore pousser son corps à l’encontre des limites du temps. « Bien sûr que oui. Je suis assis ici à te parler. Je n’ai plus de voix, j’ai entraînement dans une heure. Tu crois que je ne m’amuse plus ? Je pourrais être chez moi, avec une compresse chaude sur la gorge, en train de boire un putain de grog et de manger des œufs brouillés ». LeBron James va-t-il rester au sein de l’équipe où joue son fils aîné Bronny ou quittera-t-il les Los Angeles Lakers ? Il a refusé de commenter pendant son entretien avec Time Magazine, mais a haussé le ton sur les accusations de népotisme concernant le jeune Bronny.