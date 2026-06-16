NBA - Du jamais vu depuis Rudy Gobert : Un contrat à plus de 250M€ pour Victor Wembanyama ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Rudy Gobert a quitté le Utah Jazz en 2022 pour s’installer dans le Minnesota. Chez les Timberwolves, le pivot français a signé un bail de trois ans pour 110M€. Il se pourrait qu’à l’approche de sa 4ème saison NBA, Victor Wembanyama signe un contrat lui rapportant près du double à San Antonio avec ses Spurs finalistes malheureux des Play-Offs.

Dans la nuit de samedi à dimanche, les Play-Offs de Victor Wembanyama se sont conclus par une défaite en Finales bcontre les New York Knicks. Les San Antonio Spurs avaient une vraie carte à jouer, mais se sont montrés trop maladroits et incapables de tenir un résultat par moments lors de cette série contre la franchise de New York qui a fêté son premier titre NBA depuis 1973. Pour sa première apparition en post-season, Wemby a tout de même atteint le stade des Finales en éliminant les Minnesota Timberwolves d’Anthony Edwards et de Rudy Gobert ainsi que le désormais ex-champion en titre de l’Oklahoma City Thunder. La marche était trop haute face aux Knicks (défaite 4-1).

Un contrat max historique pour le basket français en NBA ? Victor Wembanyama devra retenter de mettre ses mains sur le trophée Larry O’Brien la saison prochaine avec un nouveau contrat ? Si l’on en croit les informations récoltées par ESPN, le franchise player des Spurs devrait prochainement apposer sa signature sur un nouveau bail de 5 ans valorisé à 216M€, ce qui correspondrait à son salaire fixe. Toutefois, des variables seraient incluses pour faire grimper le pactole de Wemby, à savoir un titre de MVP de saison régulière qui lui a échappé cette année ou bien une apparition dans la All-NBA Team. Des revenus bien plus importants que les 110M€ sur trois ans offerts à Rudy Gobert aux Timberwolves.