NBA - Du jamais vu depuis Rudy Gobert : Un contrat à plus de 250M€ pour Victor Wembanyama ?

Rudy Gobert a quitté le Utah Jazz en 2022 pour s’installer dans le Minnesota. Chez les Timberwolves, le pivot français a signé un bail de trois ans pour 110M€. Il se pourrait qu’à l’approche de sa 4ème saison NBA, Victor Wembanyama signe un contrat lui rapportant près du double à San Antonio avec ses Spurs finalistes malheureux des Play-Offs.
Dans la nuit de samedi à dimanche, les Play-Offs de Victor Wembanyama se sont conclus par une défaite en Finales bcontre les New York Knicks. Les San Antonio Spurs avaient une vraie carte à jouer, mais se sont montrés trop maladroits et incapables de tenir un résultat par moments lors de cette série contre la franchise de New York qui a fêté son premier titre NBA depuis 1973. Pour sa première apparition en post-season, Wemby a tout de même atteint le stade des Finales en éliminant les Minnesota Timberwolves d’Anthony Edwards et de Rudy Gobert ainsi que le désormais ex-champion en titre de l’Oklahoma City Thunder. La marche était trop haute face aux Knicks (défaite 4-1).
Un contrat max historique pour le basket français en NBA ?
Victor Wembanyama devra retenter de mettre ses mains sur le trophée Larry O’Brien la saison prochaine avec un nouveau contrat ? Si l’on en croit les informations récoltées par ESPN, le franchise player des Spurs devrait prochainement apposer sa signature sur un nouveau bail de 5 ans valorisé à 216M€, ce qui correspondrait à son salaire fixe. Toutefois, des variables seraient incluses pour faire grimper le pactole de Wemby, à savoir un titre de MVP de saison régulière qui lui a échappé cette année ou bien une apparition dans la All-NBA Team. Des revenus bien plus importants que les 110M€ sur trois ans offerts à Rudy Gobert aux Timberwolves.
«Je n’étais pas prêt à gagner une bague»
En attendant cette potentielle bonne et alléchante nouvelle, Victor Wembanyama va devoir digérer l’échec des Finales NBA contre les New York Knicks, lui qui avait tenu le discours qui suit quelques moments après le sacre de la franchise de la Conférence Est. « On n’était pas prêts. Je n’étais pas prêt à gagner une bague. C’est évident. Je vais travailler encore plus dur, évidemment. Pour être encore plus résistant et garder un contrôle sur le jeu tout le temps. C’est ça qui est marquant chez Jalen Brunson. Il y a trop de moments où je suis passif où je n’ai pas le contrôle sur le jeu que j’aimerais avoir ».