Finales NBA : Battu par les Knicks, Wembanyama a vécu... la «meilleure expérience» de sa vie

Alexis Brunet

Dans la nuit de samedi à dimanche avait lieu le cinquième match des Finales NBA entre et c’est New York qui s’est imposé 94 à 90 et qui s’est donc adjugé le titre. Forcément, après cette rencontre, Victor Wembanyama était très déçu, mais le Français a voulu voir le côté positif de la chose. Le joueur des Spurs est persuadé que cette défaite va lui servir et il considère même que c’est la meilleure expérience de sa vie.

Pour sa troisième saison en NBA, Victor Wembanyama ne remportera malheureusement pas le titre de champion. San Antonio affrontait New York lors des Finales, mais ce sont les Knicks qui ont fini par l’emporter lors du cinquième match grâce à une victoire 94 à 90 sur le parquet des Spurs. Le Français a donc laissé passer une belle occasion de prouver encore un peu plus son immense talent.

« Il n'y a pas de meilleure expérience que celle qu'on vient de vivre » Après la rencontre, Victor Wembanyama s’est présenté face à la presse. Le joueur de San Antonio n’a pas caché qu’il était touché par le fait d’avoir loupé le titre, mais il a également parlé de cela comme étantla meilleure expérience de sa vie. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « C'est douloureux. Mais je ne fuis pas ça. Je m'en sers comme carburant. Je ne suis pas satisfait de ne pas avoir gagné. Mais comme je l'ai dit, c'est la plus grande leçon de ma vie. En équipe, il n'y a pas de meilleure expérience que celle qu'on vient de vivre. »