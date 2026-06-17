Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

LeBron James (41 ans) a récemment laissé planer le doute quant à la suite des opérations. Va-t-il rempiler chez les Lakers, quitter Los Angeles ou bien tout simplement prendre sa retraite après deux décennies dans l’élite du basket mondial ? D’après Draymond Green, ami proche de King James, une collaboration avec Stephen Curry chez les Warriors n’est pas être d’actualité.

Comme son numéro fétiche en l’honneur de Michael Jordan, LeBron James a bouclé le 23ème chapitre de sa carrière NBA avec une élimination en demi-finale de Conférence Ouest des Play-Offs face à l’Oklahoma City Thunder (0-4). A bientôt 42 ans, LeBron James pourrait se laisser tenter par un départ à la retraite. « Je ne sais pas ce que le futur me réserve. La défaite est encore fraîche. Je vais prendre du recul, parler à ma famille, faire l'analyse et quand le temps sera venu, vous saurez ce que j'ai décidé », confiait King James à la mi-mai.

«Je ne le vois pas aller à Golden State. Je n’imagine pas ce scénario» Cependant, il se pourrait qu’une réflexion importante ait déjà eu lieu sur la question depuis un mois et que sa décision de poursuivre sa carrière dans l’élite du basketball américain soit entérinée. Son ami Draymond Green a été son adversaire pendant 14 ans. Se pourrait-il que l’homme à une seule équipe, à savoir les Golden State Warriors puisse assister la saison prochaine à la venue de LeBron James dans la Bay Area ? Il a évoqué cette possibilité lors de son podcast. « J’essaie de ne pas mélanger les relations personnelles et le basket. Mais d’après ce que je vois, je ne pense pas que la question soit de savoir s’il ira dans une autre équipe ou non. Je pense que la vraie question est de savoir s’il continuera à jouer. Je ne le vois pas partir à Phoenix. Je ne le vois pas aller à Golden State. Je n’imagine pas ce scénario », a assuré Green dans un discours repris par Parlons-Basket.