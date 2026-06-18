Finales NBA : «J’ai détesté ça», le manque de respect de Wembanyama et des Spurs fait parler 

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les Finales NBA ont rendu leur verdict le week-end dernier. En cinq rencontres, un gentlemen sweep, les New York Knicks ont soulevé leur premier trophée Larry O’Brien depuis 1973. Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs n’ont pas pu prolonger cette longue disette new-yorkaise et n’ont pas su les féliciter comme il se doit au grand dam de Draymond Green.

Le rêve de titre NBA de Victor Wembanyama s’est arrêté la semaine dernière. Pour sa première participation aux Play-Offs, le franchise player des San Antonio Spurs a su apporter sa pierre à l’édifice en éliminant les Portland Trail Blazers, les Minnesota Timberwolves et l’Oklahoma City Thunder. Néanmoins, le collectif des New York Knicks a pris le dessus sur l’équipe de Mitch Johnson trop maladroite dans les fins de match malgré des écarts conséquents au score.

«Je vais mettre ça sur le compte de la jeunesse» Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, les Knicks ont remporté le match 5, victoire 4-1 contre les Spurs de Wemby qui ont décidés dans l’ensemble de ne pas assister aux célébrations de Knicks sur le parquet. Ce qui n’a pas plu au quadruple champion NBA Draymond Green. « Au fait, vous n’allez pas aller lui serrer la main ? Aucun problème. Quelle a été la première chose faite par Jalen Brunson ? Il est allé directement voir Mitch Johnson. Respect, énormément de respect. J’aurais aimé voir les joueurs des Spurs rester pour serrer la main des Knicks. Ils sont partis et c’était décevant. Les voir quitter le terrain comme ça, ça m’a fait mal au cœur. Je vais mettre ça sur le compte de la jeunesse. Je vais dire qu’il leur manque un leader pour leur montrer que c’est ainsi qu’il faut agir, et non partir immédiatement ».