F1 - Départ de Red Bull : La condition qui peut tout changer pour Verstappen !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Quatre titres de champion du monde de Formule 1 glanés chez Red Bull entre 2021 et 2024. Max Verstappen est, à 28 ans, déjà une légende de la discipline reine de la course automobile. Mais le pilote néerlandais a déjà fait savoir qu'il ne se voyait pas imiter Fernando Alonso ou encore Lewis Hamilton qui pilotent à plus de 40 ans. Pour ce qui est de son avenir à court terme chez Red Bull, son agent a pris la parole.

217 Grands Prix pour 71 victoires. Voici le bilan de Max Verstappen chez Red Bull dont il défend les couleurs depuis 2016. A une semaine du Grand Prix d'Autriche à domicile pour l'écurie, la question est de l'avenir de Max Verstappen fait débat en coulisses. BILD révèle que les dirigeants de Red Bull discuteraient de la possibilité de racheter la clause de sortie liée à la performance de sa monoplace incluse dans le contrat de Verstappen courant jusqu'en décembre 2028.

«Nous avons toujours été loyaux et nous le resterons» Le but de la part de l'écurie autrichienne serait de s'assurer de continuer à collaborer avec Max Verstappen pendant quelques années. Ladite clause pourra être activée jusqu'au mois d'octobre prochain, mais ce n'est pas dans les plans du pilote de 28 ans au vu des déclarations de son agent Raymond Vermeulen. « Nous avons un contrat jusqu’en 2028. Bien sûr, il existe des clauses de sortie, il y en a toujours eu. Mais nous ne les avons jamais utilisées. Nous avons toujours été loyaux et nous le resterons ».