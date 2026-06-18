F1 - «Hors de question» : Max Verstappen a déjà refusé une offre pour son transfert ?

Pierrick Levallet

L’avenir de Max Verstappen ne cesse d’agiter dans les coulisses de la F1. Les rumeurs fusent concernant un éventuel départ du Néerlandais de Red Bull. Le quadruple champion du monde a notamment été évoqué du côté de chez Mercedes. Le pilote de 28 ans aurait même refusé une offre de l’écurie allemande.

Les rumeurs ne cessent de fuser concernant l’avenir de Max Verstappen. Mécontent de la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année en F1, le Néerlandais a été évoqué sur le départ chez Red Bull. Un éventuel transfert chez Mercedes a même été mentionné pour le quadruple champion du monde. Toto Wolff serait d’ailleurs passé à l’action pour une possible arrivée du pilote de 28 ans mais se serait déjà fait recaler.

«Toto Wolff lui a fait une offre en coulisses» « Il n’y a actuellement pas de place chez Ferrari. Et chez Mercedes, on entend que Toto Wolff lui a fait une offre en coulisses. Mais cette offre était apparemment tellement faible sur le plan financier qu’elle était de toute façon totalement hors de question. C’est apparemment ce qu’il se passe actuellement en coulisses » a ainsi révélé Ralf Schumacher dans des propos rapportés par NextGen-Auto.