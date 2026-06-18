Un «véritable chaos» en Formule 1 : Sans le vouloir, Pierre Gasly est impliqué dans une sacrée polémique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Faisait appel des deux pénalités infligées à Pierre Gasly lors du Grand Prix de Monaco, Alpine a obtenu de gain de cause, permettant à son pilote de récupérer sa troisième place. Mais cette décision continue de faire parler et pourrait avoir de lourdes conséquences pour l’avenir aux yeux de certains spécialistes.

Arrivé troisième du Grand Prix de Monaco, Pierre Gasly avait écopé de deux pénalités de 5 secondes pour excès de vitesse dans la ligne droite des stands, une sanction sur laquelle est depuis revenue la FIA, permettant au pilote Alpine de conserver sa place sur le podium. Mais cette décision continue de faire parler.

« Cette histoire devrait probablement durer encore un moment » Martin Brundle estime notamment que ce dossier pourrait avoir des conséquences sur d’autres affaires futures. « C’est une décision très compliquée et inconfortable. D’autres pilotes à Monaco ont purgé leurs pénalités et adapté leur stratégie en conséquence, et la course de Russell a été détruite. Mais comme il ne s’agissait pas de pénalités ajoutées après l’arrivée, rien n’a été modifié rétroactivement dans les résultats. Cette décision va maintenant faire l’objet d’appels de la part de Mercedes, McLaren et Red Bull, qui ont tous été lésés. Ferrari ne semble pas particulièrement préoccupée puisque cela a surtout coûté des points à Mercedes et McLaren, estime l’ancien pilote reconverti consultant sur Sky Sports, rapporté par Nextgen-Auto. Cela crée aussi un précédent consistant à ne pas purger des pénalités mineures pendant la course afin de préserver le droit de les contester après l’arrivée. Tout cela est un véritable chaos et il n’y a pas de solution simple. » Martin Brundle conclut : « Des leçons seront sans aucun doute tirées de cette situation et cette histoire devrait probablement durer encore un moment. »