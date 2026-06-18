Un «véritable chaos» en Formule 1 : Sans le vouloir, Pierre Gasly est impliqué dans une sacrée polémique !

Faisait appel des deux pénalités infligées à Pierre Gasly lors du Grand Prix de Monaco, Alpine a obtenu de gain de cause, permettant à son pilote de récupérer sa troisième place. Mais cette décision continue de faire parler et pourrait avoir de lourdes conséquences pour l’avenir aux yeux de certains spécialistes.
Arrivé troisième du Grand Prix de Monaco, Pierre Gasly avait écopé de deux pénalités de 5 secondes pour excès de vitesse dans la ligne droite des stands, une sanction sur laquelle est depuis revenue la FIA, permettant au pilote Alpine de conserver sa place sur le podium. Mais cette décision continue de faire parler.
« Cette histoire devrait probablement durer encore un moment »
Martin Brundle estime notamment que ce dossier pourrait avoir des conséquences sur d’autres affaires futures. « C’est une décision très compliquée et inconfortable. D’autres pilotes à Monaco ont purgé leurs pénalités et adapté leur stratégie en conséquence, et la course de Russell a été détruite. Mais comme il ne s’agissait pas de pénalités ajoutées après l’arrivée, rien n’a été modifié rétroactivement dans les résultats. Cette décision va maintenant faire l’objet d’appels de la part de Mercedes, McLaren et Red Bull, qui ont tous été lésés. Ferrari ne semble pas particulièrement préoccupée puisque cela a surtout coûté des points à Mercedes et McLaren, estime l’ancien pilote reconverti consultant sur Sky Sports, rapporté par Nextgen-Auto. Cela crée aussi un précédent consistant à ne pas purger des pénalités mineures pendant la course afin de préserver le droit de les contester après l’arrivée. Tout cela est un véritable chaos et il n’y a pas de solution simple. » Martin Brundle conclut : « Des leçons seront sans aucun doute tirées de cette situation et cette histoire devrait probablement durer encore un moment. »
« C’est une situation très compliquée pour la FIA »
Il y a quelques jours, Jacques Villeneuve dressait un constat similaire en pointant du doigt une incohérence de la part de la FIA. « Quand vous recevez une pénalité après la course, il est facile de revenir à la situation initiale : il suffit de retirer la pénalité. Quand la pénalité a été physiquement purgée pendant la course, vous ne pouvez pas simplement dire soudainement : ’Ah, voici 20 secondes de bonus’, confiait-il. Ce n’est pas quelque chose que vous pouvez faire parce que la course de tous les autres pilotes autour de lui aurait également été différente. Vous ne pouvez pas simplement attribuer du temps au tour après coup. C’est une situation très compliquée pour la FIA, parce qu’au final les pilotes qui ont payé leur pénalité en piste ne peuvent pas la récupérer, alors qu’ils étaient dans la même situation. Donc, en rendant le podium à Gasly, cela les met dans une situation très compliquée ».