F1 : La petite phrase d’un fan qui a tout changé pour Lewis Hamilton ?

Pierrick Levallet

Lewis Hamilton a mis fin à une disette de deux ans en F1. Le septuple champion du monde s’est imposé lors du Grand Prix de Barcelone et a ainsi signé sa première victoire avec Ferrari. Le Britannique a visiblement changé d’état d’esprit depuis quelques mois. Et ce serait une petite phrase d’un fan qui serait à l’origine de ce déclic.

Ce dimanche, Lewis Hamilton a vu la lumière au bout du tunnel. Deux ans après sa dernière victoire en F1 (en Belgique en 2024), le Britannique s’est imposé lors du Grand Prix de Barcelone. Le septuple champion du monde a par la même occasion signé son premier succès au volant de sa Ferrari depuis son arrivée en 2025. Depuis quelques mois, le pilote de 41 ans semble avoir complètement changé d’état d’esprit. Une simple phrase d’un fan serait d’ailleurs à l’origine de ce déclic.

Lewis Hamilton métamorphosé par une simple phrase d’un fan ? Comme le rapporte Sports Auto-Moto, Lewis Hamilton a retenu les paroles de Ishaan, présent en avril 2025 lors l’inauguration de la boutique Topps. « Rappelle-toi qui tu es » a-t-il lancé au pilote de Ferrari, qui a immédiatement mis sa main sur son coeur avant de lui envoyer un pouce avec un grand sourire. Et visiblement, Lewis Hamilton n’a pas oublié la phrase de son fan. Il l’a d’ailleurs utilisée en légende de sa publication sur Instagram. Ishaan s’est d’ailleurs livré sur ce moment qui semble avoir tout changé pour le septuple champion du monde.