Transfert en F1 : Red Bull attend la réponse de Max Verstappen !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’il soit encore sous contrat jusqu’en 2028, l’avenir de Max Verstappen serait toujours incertain, après avoir déjà beaucoup fait parler l’année dernière. Red Bull n’aurait pas la certitude que le quadruple champion du monde veuille rester jusqu’au terme de son contrat et serait dans l’attente d’une réponse définitive de sa part.

« Cela ne regarde personne. » Interrogé sur sa rencontre avec des figures majeures de Red Bull, telles que Chalerm Yoovidhya, copropriétaire, et Oliver Mintzlaff, directeur général et chargé du programme Formule 1, en marge du Grand Prix de Barcelone, Max Verstappen n’a pas voulu dévoiler la teneur de leurs échanges. « C’était prévu de toute façon. Ce n’est pas comme si cela était apparu soudainement après Monaco », a déclaré le Néerlandais.

« La situation idéale pour la direction de Red Bull actuellement serait que Max Verstappen dise : “Je reste” » Selon le journaliste du Telegraaf Erik van Haren, Red Bull n’aurait toujours aucune garantie concernant l’avenir de Max Verstappen et sa volonté ou non d’honorer son contrat après cette entrevue. « La situation idéale pour la direction de Red Bull actuellement serait que Max Verstappen dise : “Je reste”. Cela apporterait de la sérénité et permettrait à l’équipe d’attirer de nouveaux collaborateurs. Cela rendrait également l’écurie plus attractive pour les sponsors. Verstappen est l’homme le plus important chez Red Bull. C’est essentiellement lui qui porte l’équipe », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Nextgen-Auto. Les clauses de sortie présentes dans son contrat seraient au coeur des interrogations : « Verstappen peut réellement les activer pour la première fois cette année. Il y a un point d’évaluation pendant la pause estivale. »