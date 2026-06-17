Transfert en F1 : Red Bull attend la réponse de Max Verstappen !

Bien qu’il soit encore sous contrat jusqu’en 2028, l’avenir de Max Verstappen serait toujours incertain, après avoir déjà beaucoup fait parler l’année dernière. Red Bull n’aurait pas la certitude que le quadruple champion du monde veuille rester jusqu’au terme de son contrat et serait dans l’attente d’une réponse définitive de sa part.
« Cela ne regarde personne. » Interrogé sur sa rencontre avec des figures majeures de Red Bull, telles que Chalerm Yoovidhya, copropriétaire, et Oliver Mintzlaff, directeur général et chargé du programme Formule 1, en marge du Grand Prix de Barcelone, Max Verstappen n’a pas voulu dévoiler la teneur de leurs échanges. « C’était prévu de toute façon. Ce n’est pas comme si cela était apparu soudainement après Monaco », a déclaré le Néerlandais.
« La situation idéale pour la direction de Red Bull actuellement serait que Max Verstappen dise : “Je reste” »
Selon le journaliste du Telegraaf Erik van Haren, Red Bull n’aurait toujours aucune garantie concernant l’avenir de Max Verstappen et sa volonté ou non d’honorer son contrat après cette entrevue. « La situation idéale pour la direction de Red Bull actuellement serait que Max Verstappen dise : “Je reste”. Cela apporterait de la sérénité et permettrait à l’équipe d’attirer de nouveaux collaborateurs. Cela rendrait également l’écurie plus attractive pour les sponsors. Verstappen est l’homme le plus important chez Red Bull. C’est essentiellement lui qui porte l’équipe », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Nextgen-Auto. Les clauses de sortie présentes dans son contrat seraient au coeur des interrogations : « Verstappen peut réellement les activer pour la première fois cette année. Il y a un point d’évaluation pendant la pause estivale. »
« Il n’a pas indiqué en privé qu’il était garanti de rester »
« Il est actuellement septième au championnat et je ne pars pas du principe qu’il va soudainement se retrouver deuxième. Verstappen va commencer à se poser des questions à ce sujet dans les semaines à venir. Bien sûr, il faut également qu’il existe une alternative crédible », a poursuivi Erik van Haren. « Il n’a pas indiqué en privé qu’il était garanti de rester. En attendant, tout le monde confesse dans le paddock que le marché des transferts est bloqué. » Longtemps intéressée par Max Verstappen, Mercedes semble désormais pleinement satisfaite de son duo composé de George Russell et Kimi Antonelli. En ce qui concerne Red Bull, le nom d’Oscar Piastri avait été évoqué dans le cas où Max Verstappen déciderait de s’en aller.