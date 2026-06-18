F1 - Red Bull : La réponse cash de Max Verstappen qui relance son avenir ?

Pierrick Levallet

Depuis plusieurs semaines maintenant, l’avenir de Max Verstappen fait parler. Le Néerlandais fait l’objet de nombreuses rumeurs, notamment concernant un éventuel départ de Red Bull. Le quadruple champion du monde aurait d’ailleurs refusé une demande de l’écurie autrichienne, susceptible de relancer totalement les spéculations autour de la suite de sa carrière.

Max Verstappen fait parler de lui plus que d’habitude depuis le début de saison. Mécontent de la nouvelle réglementation entrée en vigueur en F1, le Néerlandais fait l’objet de nombreuses rumeurs au sujet de son avenir. Le quadruple champion du monde n’a pas caché son intérêt grandissant pour d’autres horizons du sport automobile, et a même été évoqué dans d’autres écuries comme Mercedes, McLaren ou encore Ferrari. Et une réponse du pilote de 28 ans est susceptible de relancer les spéculations sur la suite de sa carrière.

Max Verstappen a recalé Red Bull Comme le rapporte Sports Auto-Moto, Red Bull aurait demandé à Max Verstappen lors d’une réunion avec son agent Raymond Vermeulen d’essayer de rassurer et de convaincre des ingénieurs de premier plan de rejoindre l’équipe. Seulement, l’écurie autrichienne se serait heurtée au refus du quadruple champion du monde, qui n’aurait pas apporté les garanties attendues à la surprise générale. Cette réponse susciterait des interrogations concernant les intentions de Max Verstappen à moyen terme.