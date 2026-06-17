F1 - «C’est une bonne chose» : La nouvelle annonce de Max Verstappen qui concerne son avenir !

Pierrick Levallet

Depuis le début de la saison, l’avenir de Max Verstappen est sujet aux rumeurs. Le pilote de Red Bull était mécontent de la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année en F1, attisant ainsi les rumeurs d’un départ. Le Néerlandais s’est toutefois montré satisfait par les récentes évolutions intégrées au règlement.

L’avenir de Max Verstappen ne cesse de faire parler depuis le début de saison. Mécontent de la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année, le pilote de Red Bull n’a jamais caché son intérêt grandissant pour d’autres horizons du sport automobile. Un départ de la F1 est donc régulièrement évoqué. Mais sa nouvelle annonce risque de rassurer du monde, puisqu’il s’est montré satisfait par les récents changements apportés au règlement.

«Les changements vont dans la bonne direction» « Je pense qu’il est bon de voir que des changements sont faits, bien sûr cette année déjà, mais aussi pour la suite. J’aurais espéré que l’on arrive directement à ce que nous aurons en 2028, mais je comprends qu’il y a parfois de la politique impliquée. Au moins, les changements vont dans la bonne direction, donc c’est une bonne chose. C’est positif de voir ça » a confié Max Verstappen dans des propos rapportés par F1i.