XV de France : La malédiction continue pour Alldritt après le Tournoi des 6 Nations

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Début juillet, le XV de France a rendez-vous dans l’hémisphère sud pour prendre part au Championnat des Nations. Cependant, le sélectionneur Fabien Galthié sera privé de deux joueurs du Stade rochelais qui se sont blessés lors de la déroute vécue face au Stade Français en quart de finale des barrages du Top 14 (45-5). C’est en effet l’information divulguée par L’Équipe à quelques semaines de cette tournée estivale.

Grégory Alldritt va une fois de plus devoir faire une croix sur le XV de France à cause de son corps. Dimanche dernier, à l’occasion du barrage de Top 14 contre le Stade Français, le troisième ligne centre du Stade rochelais a vécu deux désillusions. La première fut la défaite des siens, très lourde puisqu’ils se sont inclinés sur le score de 45 à 5. Un non-match de la part des Rochelais au cours duquel Alldritt a eu le malheur de contracter une blessure qui va lui valoir le Championnat des Nations avec les Bleus cet été.

Touché au mollet, Grégory Alldritt est forfait pour le Championnat des Nations avec les Bleus Les 4, 11 et 18 juillet prochain, le XV de France se rendra dans l’hémisphère sud pour y défier la Nouvelle-Zélande, l’Australie ainsi que le Japon. Mais ce sera sans Grégory Alldritt. Alors qu’il avait déjà dû se contenter d’un rôle de spectateur dans le sacre des Bleus au Tournoi des 6 nations cet hiver, le troisième ligne centre du Stade rochelais ne sera une fois de plus pas du voyage à cause d’une blessure au mollet survenue lors du lourd revers concédé contre le Stade Français le week-end dernier en quart de finale des barrages du Top 14.