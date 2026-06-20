Formule 1 : Un pilote pense avoir identifié l'origine de la réussite Lewis Hamilton !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lewis Hamilton connaît une première partie de saison satisfaisante avec Ferrari, remportant même son premier Grand Prix depuis son arrivée chez la Scuderia le week-end dernier à Barcelone. Pour Carlos Sainz, présent désormais du côté de Williams, le Britannique profite du changement de réglementation en Formule 1.

Avec sa victoire lors du Grand Prix de Catalogne, sa première au volant d’une Ferrari, Lewis Hamilton s’est offert le droit de croire à un nouveau titre mondial en rattrapant une partie de son retard sur Mercedes et Kimi Antonelli, toujours en tête du classement avec 41 points d’avance. Pour Carlos Sainz, ancien de la Scuderia, la réussite de Lewis Hamilton s’explique en partie par les nouvelles règles techniques instaurées cette saison en Formule 1.

« Le travail du pilote consiste à s’adapter et à savoir piloter n’importe quelle Formule 1 » « Dans ce sport, il n’y a pas de secrets. Nous évoluons tous à un très haut niveau et les différences viennent des caractéristiques de pilotage. Il y a des voitures qui vous conviennent et d’autres qui ne vous conviennent pas. Le travail du pilote consiste à s’adapter et à savoir piloter n’importe quelle Formule 1, souligne le pilote Williams, remplacé chez Ferrari par Lewis Hamilton. En 2022, cela m’est arrivé. C’était une voiture que je n’aimais pas du tout piloter, mais je me suis adapté et, dès 2023 puis en 2024, j’évoluais à un très haut niveau. C’est ce qui définit une carrière. »