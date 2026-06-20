Formule 1 : Un pilote pense avoir identifié l'origine de la réussite Lewis Hamilton !

Lewis Hamilton connaît une première partie de saison satisfaisante avec Ferrari, remportant même son premier Grand Prix depuis son arrivée chez la Scuderia le week-end dernier à Barcelone. Pour Carlos Sainz, présent désormais du côté de Williams, le Britannique profite du changement de réglementation en Formule 1.
Avec sa victoire lors du Grand Prix de Catalogne, sa première au volant d’une Ferrari, Lewis Hamilton s’est offert le droit de croire à un nouveau titre mondial en rattrapant une partie de son retard sur Mercedes et Kimi Antonelli, toujours en tête du classement avec 41 points d’avance. Pour Carlos Sainz, ancien de la Scuderia, la réussite de Lewis Hamilton s’explique en partie par les nouvelles règles techniques instaurées cette saison en Formule 1.
« Le travail du pilote consiste à s’adapter et à savoir piloter n’importe quelle Formule 1 »
« Dans ce sport, il n’y a pas de secrets. Nous évoluons tous à un très haut niveau et les différences viennent des caractéristiques de pilotage. Il y a des voitures qui vous conviennent et d’autres qui ne vous conviennent pas. Le travail du pilote consiste à s’adapter et à savoir piloter n’importe quelle Formule 1, souligne le pilote Williams, remplacé chez Ferrari par Lewis Hamilton. En 2022, cela m’est arrivé. C’était une voiture que je n’aimais pas du tout piloter, mais je me suis adapté et, dès 2023 puis en 2024, j’évoluais à un très haut niveau. C’est ce qui définit une carrière. »
« Lewis Hamilton ? Le changement de règlement a été sa chance »
« Vous arrivez dans une équipe avec une voiture qui ne vous plaît pas et vous passez trois ans sans réussir à vous adapter, ou sans que la voiture ne s’adapte à vous. Au final, vous donnez l’impression d’être limité dans votre registre, poursuit Sainz, rapporté par Nextgen-Auto. Puis vous avez de nouvelles règles. Ou vous rejoignez une équipe avec une voiture qui correspond à votre style et vous avez l’air d’un dieu. C’est un sport bien plus complexe que ce que les gens imaginent. Lewis mérite du crédit pour avoir réussi à renverser la situation, assurément. Même si le changement de règlement a été sa chance. S’il pilotait encore la voiture de l’année dernière, nous ne verrions pas cette version de Lewis Hamilton. »