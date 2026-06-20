F1 : Lewis Hamilton champion du monde ? Un exploit à la Max Verstappen est annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vainqueur la semaine dernière de son premier Grand Prix sous les couleurs de Ferrari, Lewis Hamilton pointe actuellement à la seconde place du championnat du monde. Accusant un retard de 41 points sur Kimi Antonelli, le septuple champion du monde peut-il croire au titre ? David Coulthard rappelle que la saison dernière, Max Verstappen n’était pas passé loin de l’exploit. Explications.

Une grande étape pour Lewis Hamilton. En confiance depuis quelques courses, le Britannique s’est adjugé le Grand Prix d’Espagne la semaine dernière. Une première victoire chez Ferrari pour Hamilton, qui conforte sa deuxième place au championnat du monde. Désormais, le septuple champion du monde pointe à 41 points du leader Kimi Antonelli. Jusque-là intouchable, le jeune Italien de Mercedes peut-il craindre un retour d’Hamilton pour le titre ?

« Max est revenu d’un retard de 100 points et a failli le gagner » Ancien pilote, David Coulthard n’hésite pas à rappeler que la saison dernière, Max Verstappen avait quasiment comblé un retard de 100 points vis-à-vis de Lando Norris. « Il est deuxième du championnat du monde, Mercedes a des problèmes de fiabilité, et cela ne va faire qu’empirer au fil de l’année, alors pourrions-nous parler de quelqu’un qui est dans la course pour le championnat du monde ? Max [Verstappen] est revenu d’un retard de 100 points et a failli le gagner à Abu Dhabi [en 2025] », a confié ce dernier dans des propos relayés par Next-Gen Auto.