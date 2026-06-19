F1 - Transfert chez Mercedes : Le clan Verstappen dénonce «des fake news» !

Pierrick Levallet

L’avenir de Max Verstappen est sujet à de nombreuses rumeurs ces dernières semaines. Le quadruple champion du monde de F1 pourrait quitter Red Bull et est notamment évoqué du côté de chez Mercedes. Ralf Schumacher a même indiqué que le Néerlandais avait refusé une première offre de l’écurie allemande. Mais le père du pilote de 28 ans n’a pas manqué de démentir la chose.

Max Verstappen ne cesse d’être au centre de l’attention depuis un moment maintenant. Son avenir fait l’objet de nombreuses rumeurs en F1. Mécontent de la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année, le Néerlandais pourrait quitter Red Bull. Il a même été question d’un transfert chez Mercedes, même si le quadruple champion du monde aurait déjà repoussé une première offre de l’écurie allemande. « Il n’y a actuellement pas de place chez Ferrari. Et chez Mercedes, on entend que Toto Wolff lui a fait une offre en coulisses. Mais cette offre était apparemment tellement faible sur le plan financier qu’elle était de toute façon totalement hors de question. C’est apparemment ce qu’il se passe actuellement en coulisses » a ainsi révélé Ralf Schumacher récemment.

Le père de Max Verstappen dément pour Mercedes Seulement le clan Verstappen n’a pas manqué de réagir. « Ralf, une fois de plus, tu diffuses des fake news » a ainsi lancé le père du pilote de 28 ans sur Instagram. Reste toutefois à définir si le Néerlandais n’a jamais reçu d’offre de Mercedes, ou si c’est seulement le motif du refus qui a été démenti. Max Verstappen a en tout cas confirmé qu’il serait encore là en 2027.