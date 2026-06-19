F1 : Hamilton brille chez Ferrari, ça sent mauvais pour Leclerc ? «Son moral est au plus bas...»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pendant que Charles Leclerc peine toujours à faire preuve de régularité, son coéquipier Lewis Hamilton réalise un bon début de saison et vient de remporter sa première course au volant d’une Ferrari, du côté de Barcelone. De quoi placer le Monégasque sous le feu des critiques.

Lewis Hamilton n’est pas près d’oublier le dernier Grand Prix de Catalogne qui l’a vu triompher pour la première fois depuis son arrivée chez Ferrari en 2025. Avec ce succès, et l’abandon de Kimi Antonelli, le Britannique revient à 41 points du jeune Italien de Mercedes. Une réussite qui contraste avec les galères rencontrées par Charles Leclerc, à 40 points de son coéquipier.

« Leclerc ne s’attendait pas à voir Hamilton être aussi compétitif » « Je pensais qu’Hamilton avait perdu de son tranchant avec l’âge, mais il a prouvé qu’il était un véritable champion. Il a porté l’équipe sur ses épaules, gagnant la confiance des tifosi, souligne René Arnoux dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Il a porté l’équipe sur ses épaules, gagnant la confiance des tifosi. Ferrari a fait un énorme bond en avant. Les évolutions ont fonctionné et le championnat est encore long. Tous les ingrédients sont réunis pour un duel haletant avec Mercedes ». L’ancien pilote de Ferrari alerte concernant Charles Leclerc. « En ce moment, son moral est au plus bas, note-t-il, rapporté par Nextgen-Auto. Il a montré une fragilité inattendue à certains égards, en commettant trop d’erreurs. Il n’est clairement pas à l’aise avec la voiture, mais le problème est avant tout mental. Il ne s’attendait pas à voir Hamilton être aussi compétitif. »