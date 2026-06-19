F1 : Hamilton brille chez Ferrari, ça sent mauvais pour Leclerc ? «Son moral est au plus bas...»

Pendant que Charles Leclerc peine toujours à faire preuve de régularité, son coéquipier Lewis Hamilton réalise un bon début de saison et vient de remporter sa première course au volant d’une Ferrari, du côté de Barcelone. De quoi placer le Monégasque sous le feu des critiques.
Lewis Hamilton n’est pas près d’oublier le dernier Grand Prix de Catalogne qui l’a vu triompher pour la première fois depuis son arrivée chez Ferrari en 2025. Avec ce succès, et l’abandon de Kimi Antonelli, le Britannique revient à 41 points du jeune Italien de Mercedes. Une réussite qui contraste avec les galères rencontrées par Charles Leclerc, à 40 points de son coéquipier.
« Leclerc ne s’attendait pas à voir Hamilton être aussi compétitif »
« Je pensais qu’Hamilton avait perdu de son tranchant avec l’âge, mais il a prouvé qu’il était un véritable champion. Il a porté l’équipe sur ses épaules, gagnant la confiance des tifosi, souligne René Arnoux dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Il a porté l’équipe sur ses épaules, gagnant la confiance des tifosi. Ferrari a fait un énorme bond en avant. Les évolutions ont fonctionné et le championnat est encore long. Tous les ingrédients sont réunis pour un duel haletant avec Mercedes ».
L’ancien pilote de Ferrari alerte concernant Charles Leclerc. « En ce moment, son moral est au plus bas, note-t-il, rapporté par Nextgen-Auto. Il a montré une fragilité inattendue à certains égards, en commettant trop d’erreurs. Il n’est clairement pas à l’aise avec la voiture, mais le problème est avant tout mental. Il ne s’attendait pas à voir Hamilton être aussi compétitif. »
« Charles Leclerc a eu le temps de construire l’équipe autour de lui et il ne l’a pas fait »
De son côté, Jacques Villeneuve est bien plus critique à l’égard du Monégasque. « Leclerc a eu le temps de construire l’équipe autour de lui et il ne l’a pas fait. Gardez à l’esprit la façon dont il est arrivé chez Ferrari : c’était après une saison moyenne chez Sauber, et soudain on lui donne cet énorme méga contrat, comme un contrat de champion du monde. Peut-être trop, trop tôt ? », s’est interrogé l’ancien champion du monde dans le podcast The F1 Show.
Et d’ajouter : « Il n’a jamais vraiment eu à construire quoi que ce soit autour de lui. C’était donné, c’était là. Il était rapide et c’était bien suffisant parce que la perception était que, de toute façon, c’est une voiture qui ne peut pas gagner un championnat. Vous gagnez quelques courses, vous battez votre coéquipier, qui était (Sebastian) Vettel. Tout le monde était content. Soudain, Lewis arrive l’année dernière, alors qu’il ne connaît pas une excellente saison. Il a vraiment du mal avec la voiture, l’équipe, cela prend du temps de construire cela autour de soi, donc Leclerc est plutôt content. Il a fière allure à côté de Lewis. Mais à la minute où Lewis s’est réveillé, à la minute où Lewis s’est approprié cette voiture et cette équipe, qu’il fonce et ne fait aucun quartier, Leclerc n’est pas préparé à cela. » Le pilote de 28 ans sera suivi de près sur les prochaines courses.