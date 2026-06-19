F1 : Scène insolite, un mariage est interrompu à cause de Lewis Hamilton !

Pierrick Levallet

Lewis Hamilton a mis fin à une disette de deux ans en F1. Le Britannique s’est imposé lors du Grand Prix de Barcelone et a ainsi signé sa première victoire chez Ferrari depuis son arrivée en 2025. Mais son succès avec la Scuderia a bien dépassé les frontières de la discipline, puisqu’il a notamment interrompu un mariage de deux fans.

Dimanche dernier, Lewis Hamilton a enfin vu la lumière au bout du tunnel. Deux ans après sa dernière victoire en F1 sur le circuit de Belgique, le septuple champion du monde s’est imposé lors du Grand Prix de Barcelone. Sa première victoire chez Ferrari a suscité un élan d’émotion dans le paddock puisqu’elle signifie le retour du pilote de 41 ans au sommet de la discipline. Mais son succès au sein de la Scuderia a dépassé les simples frontières de la F1.

Deux fans interrompent leur mariage pour Lewis Hamilton En effet, Lewis Hamilton a interrompu un mariage de deux fans. Will et Sarah se sont mariés le jour du Grand Prix de Barcelone. Et lorsque la nouvelle de la victoire du pilote de Ferrari est parvenue jusqu’à eux, le marié n’a pas hésité à interrompre son discours pour l’annoncer à la mariée. « Je vais commencer par dire que Lewis a gagné à Barcelone » a-t-il lancé dans des propos rapportés par F1i. « Non ! Oh mon dieu » a alors répondu Sarah, incrédule. « C’est la plus belle nouvelle de la journée n'est-ce pas ? » a alors ajouté Will. Le premier succès de Lewis Hamilton au sein de la Scuderia ne les a pas laissés indifférents.