F1 - Ferrari : Le sacrifice réclamé pour Lewis Hamilton !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vainqueur du Grand Prix de Barcelone, Lewis Hamilton a confirmé son retour en forme. Le septuple champion du monde semble même avoir pris l’ascendant sur son coéquipier Charles Leclerc chez Ferrari. Pour le champion du monde 1997 Jacques Villeneuve, la « Scuderia » doit désormais tout miser sur le Britannique, quitte à sacrifier en quelques sortes le Monégasque.

Après sa victoire en Espagne la semaine dernière, Lewis Hamilton ne compte plus que 41 points de retard sur le leader du championnat Kimi Antonelli. Alors que dans le même temps, son coéquipier Charles Leclerc enchaîne les coups durs, Jacques Villeneuve estime que Ferrari doit totalement se focaliser sur les performances du Britannique, au détriment de celles du pilote monégasque.

« Ferrari doit se concentrer sur Lewis si elle veut avoir la moindre chance de gagner » « Lewis sait comment gagner et sait ce qu'il faut faire pour y parvenir. Il peut faire la différence. Ferrari doit se concentrer sur Lewis si elle veut avoir la moindre chance de gagner le championnat. La décision est facile à prendre car Leclerc est désormais assez loin. Lewis arrive l’année dernière, alors qu’il ne connaît pas une excellente saison. Il a vraiment du mal avec la voiture, l’équipe, cela prend du temps de construire cela autour de soi, donc Leclerc est plutôt content. Il a fière allure à côté de Lewis. Mais à la minute où Lewis s’est réveillé, à la minute où Lewis s’est approprié cette voiture et cette équipe, qu’il fonce et ne fait aucun quartier, Leclerc n’est pas préparé à cela », a ainsi confié Jacques Villeneuve dans des propos relayés par Next-Gen Auto.