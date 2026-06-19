F1 : «C’est le meilleur de Lewis», cet ancien pilote annonce du lourd pour Hamilton !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vainqueur du Grand Prix d’Espagne la semaine dernière, Lewis Hamilton a confirmé son retour au premier plan chez Ferrari. Deuxième du championnat du monde, le septuple champion du monde semble avoir retrouvé de la confiance au volant. L’ancien pilote David Coulthard est d’ailleurs très impressionné par la maîtrise affichée par le Britannique.

Une victoire extrêmement symbolique. Ayant remporté le Grand Prix d’Espagne la semaine dernière, Lewis Hamilton a signé sa première victoire chez Ferrari. Le septuple champion du monde a validé un retour au premier plan, alors que depuis quelques courses, ce dernier se montre très régulier à l’avant. Forcément, si les fans se réjouissent de cette confiance retrouvée, l’ancien pilote David Coulthard est également impressionné.

« Ce que nous venons de voir, c’est le meilleur de Lewis » « Je ressens un mélange d’admiration absolue et de soulagement. Le soulagement, c’est parce qu’il n’est pas confortable de remettre en question la qualité d’un pilote comme Lewis. Au cours des deux dernières années, en particulier dans nos rôles, où il faut regarder les données et poser les questions sur cette base. Toute la carrière de Lewis a été placent la barre si haut que de le voir, au milieu de l’année dernière, dire ’changez de pilote’, au plus bas, en doutant de lui-même. On avait vraiment l’impression que nous avions vu le meilleur de Lewis, mais ce que nous venons de voir, c’est le meilleur de Lewis, dans la lignée de son solide début de saison », a confié le vice-champion du monde 2001 dans des propos relayés par Next-Gen Auto.