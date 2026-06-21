«C'est une machine médiatique surcotée» : Antoine Dupont prend cher à l’étranger !

Pierrick Levallet

S’il est considéré comme un phénomène dans le rugby français et comme l’un des meilleurs joueurs au monde, Antoine Dupont ne fait toutefois pas l’unanimité à l’étranger. Un journaliste néo-zélandais s’est permis d’attaquer le demi de mêlée du Stade toulousain en expliquant au passage qu’un autre joueur le surpasserait assez facilement sur le terrain.

En France, le statut d’Antoine Dupont fait l’unanimité. S’il n’échappe pas à certaines critiques par moments, le demi de mêlée du Stade toulousain reste toujours considéré comme l’un des meilleurs sur la planète rugby. Mais à l’étranger, on n’hésite pas à s’attaquer au joueur de 29 ans. Certains pensent même que Cam Roigard, qui évolue chez les Hurricanes en Nouvelle-Zélande, pourrait très largement le surpasser sur le terrain.

«Roigard humilierait Dupont une fois de plus» « Seul Toulouse pourrait potentiellement rivaliser avec les Hurricanes de 2026, mais j’ai peur que la machine médiatique surcotée de Dupont se heurte à une dure réalité par ici. Roigard humilierait Dupont une fois de plus. Leinster se ferait démolir sur le terrain, l’effectif bordelais en première ligne est plus faible. Toulouse risque quand même de se faire laminer avec une équipe au complet. Honnêtement, quelle concurrence y a-t-il pour Toulouse en Top 14 ? Racing 92, c’étaient des nobody. Aucun club de Prem ou sud-africain ne s’en approcherait. Les Hurricanes défoncent des équipes AU/NZ très solides » a confié le journaliste néo-zélandais Ben Smith dans des propos rapportés par Blog RCT.