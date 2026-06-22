XV de France : Antoine Dupont face aux All Blacks, l’énorme anomalie de sa carrière

Axel Cornic

Finaliste du Top 14 avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont devrait s’envoler avec le XV de France pour disputer le Championnat des Nations. C’est une petite surprise, puisque ces matchs organisés l’été ne réunissaient que très rarement les plus grandes stars des Bleus, mais quelque chose semble avoir changé.

C’est la grande nouvelle du jour. Capitaine et star du XV de France, Antoine Dupont devrait participer au Nations Championship cet été. Et il n’est pas le seul, puisque Fabien Galthié pourrait bien compter sur un groupe quasiment au complet avec également Romain Ntamack ou encore Matthieu Jalibert.

Antoine Dupont avec le XV de France cet été Normalement, les tournées d’été réunissaient surtout les jeunes espoirs ou les joueurs n’ayant pas assez joué et dont l’équipe ne s’est pas qualifiée pour les demi-finales de Top 14. Mais tout a changé avec la création du Championnat des Nations, toute nouvelle compétition lancée par World Rugby et qui débutera au mois de juillet. Désormais, on ne parle plus de test-matchs et Antoine Dupont a l’intention d’y participer avec le XV de France. A en croire les informations de L’Equipe, il aurait lui-même demandé à y être et rejoindra donc le reste du groupe après la finale du Championnat de France, ce samedi 27 juin.