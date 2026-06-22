XV de France : Antoine Dupont a envie de bouger cet été, sa décision est prise !

Pierrick Levallet

Cet été, le XV de France s’envole pour l’Asie et l’Océanie. Fabien Galthié et ses hommes disputeront le Championnat des Nations avec des matchs contre la Nouvelle-Zélande, l’Australie et le Japon. Antoine Dupont a toutefois été laissé au repos par le sélectionneur des Bleus. Mais le demi de mêlée du Stade toulousain semble toutefois vouloir être de la partie.

Le XV de France a déjà programmé sa tournée estivale. Les Bleus disputeront le Championnat des Nations avec des matchs contre la Nouvelle-Zélande, l’Australie et le Japon (les 4, 11 et 18 juillet). A ce titre, Fabien Galthié a composé son groupe et a même ajouté 13 joueurs supplémentaires pour préparer ces trois rencontres. Mais Antoine Dupont n’en fait pas partie. Le sélectionneur français préfère le laisser au repos afin de ne pas trop tirer sur la corde. Seulement, le demi de mêlée du Stade toulousain aurait une autre vision des choses.

Antoine Dupont finalement présent pour la tournée estivale du XV de France ? D’après les informations de L’Equipe, Antoine Dupont devrait bien s’inviter dans cette tournée en Asie et en Océanie. Une place lui serait réservée dans la liste des 42 joueurs convoqués par Fabien Galthié après la finale du Top 14, que le Stade toulousain disputera contre Montpellier samedi soir. L’hypothèse avait été refroidie, mais Antoine Dupont aurait exprimé clairement son envie de prendre part à cette tournée estivale avec le XV de France. Le demi de mêlée de 29 ans devrait ainsi prendre la place de Baptiste Jauneau.