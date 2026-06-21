Matthieu Jalibert - XV de France : Fabien Galthié retourne sa veste !

Pierrick Levallet

Pour la tournée estivale du XV de France, Fabien Galthié a fait des choix. Le sélectionneur français a décidé de se passer de joueurs comme Antoine Dupont ou Louis Bielle-Biarrey afin de les laisser au repos. Le coach de 57 ans a toutefois changé d’avis pour Matthieu Jalibert, qu’il a choisi de convoquer pour le Championnat des Nations.

Fabien Galthié a été obligé de prendre certaines décisions pour la tournée estivale du XV de France. Le coach de 57 ans a choisi de faire l’impasse sur certains cadres afin de les laisser au repos. Louis Bielle-Biarrey ou encore Antoine Dupont ont ainsi été écartés de la liste pour préparer les rencontres face à la Nouvelle-Zélande (4 juillet), l’Australie (11 juillet) et le Japon (18 juillet). En revanche, Fabien Galthié ne s’est pas privé de convoquer Matthieu Jalibert.

Matthieu Jalibert finalement présent pour la tournée d'été du XV de France Comme le rapporte RMC Sport, le demi d’ouverture de l’UBB fait partie des 39 joueurs appelés par Fabien Galthié pour préparer le Championnat des Nations. D’autres joueurs du club bordelais ont été convoqués, comme Maxime Lucu et Damian Penaud, ce dernier ayant été écarté du groupe pour le Tournoi des VI Nations. Pour remplacer ses cadres, le sélectionneur français pas hésité à faire appel à de petits nouveaux. Loïs Guerois, Theo Forner ou encore Moses Alo-Emile vont ainsi faire leurs premiers pas à Marcoussis.