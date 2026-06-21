Un joueur du XV de France d'accord avec la punchline de Kylian Mbappé : «Moi tu me parles pas d'âge»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui âgé de 27 ans, Kylian Mbappé avait explosé très jeune sur la scène internationale. Mais voilà que pour l'actuel capitaine de l'équipe de France, l'âge n'a jamais été un sujet à ses yeux, en témoigne sa désormais punchline devenue mythique : « Moi tu me parles pas d'âge ». Et voilà que Mbappé fait aujourd'hui des émules puisque du côté du XV de France, Esteban Capilla partage le même avis.

Alors que le XV de France a affronté l'Angleterre lors d'une rencontre amicale, Fabien Galthié a notamment décidé de faire appel à Esteban Capilla. A 23 ans, le troisième ligne de l'Aviron Bayonnais continue de franchir les étapes, lui qui a déjà un CV bien fourni malgré son âge. Et à l'instar de Kylian Mbappé, pour Capilla, l'âge n'est clairement pas une donnée à prendre en compte.

« Il faut être jeune dans la tête surtout » Interrogé par Raffut, Esteban Capilla s'est confié sur l'âge dans le rugby. Et dans un premier temps, le joueur de Bayonne a confié : « Jusqu'à quand on est jeune quand on est rugbyman de haut niveau ? Il faut être jeune dans la tête surtout. Il n'y a pas de vérité mais dans un sport collectif où tu es physiquement sollicité, à partir de 25-26 ans, tu n'es plus trop jeune. C'est la fenêtre pour performer. On a un petit peu de bouteille et les cannes qui sont encore fraîches. A 23 ans, je me dis que j'ai encore du temps pour accomplir de belles choses ? Pas du tout. Je déteste ce mode de réflexion. Si tu n'as pas la notion d'urgence, si tu ne fais pas les choses maintenant, tu ne les feras jamais. Il n'y a parfois qu'un train qui passe ».