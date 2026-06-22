Antoine Dupont - La déclaration élogieuse sur RMC : «On n’a jamais vu ça dans l’histoire»

Pierrick Levallet

A quelques jours de disputer la finale de Top 14 avec le Stade toulousain, Antoine Dupont semble être revenu à son meilleur niveau. Le demi de mêlée de 29 ans a impressionné son monde face au Racing 92 en demi-finale. Sur RMC, on s’est alors permis de chanter les louanges de l’international français.

Ce samedi, le Stade toulousain va disputer sa finale de Top 14 contre Montpellier. Et Ugo Mola pourrait sans doute compter sur un grand Antoine Dupont. Le demi de mêlée sort d’une grande demi-finale contre le Racing 92. Sur RMC, on s’est alors permis de couvrir l’international français d’éloges. Denis Charvet n’a en effet pas lésiné sur les compliments à son égard.

«Dupont, c’est un extraterrestre» « Il faut remettre l’église au milieu du village. Dupont, c’est un extraterrestre. D’ailleurs, il était à l’entraînement avec un t-shirt avec écrit E.T. derrière. Je pense qu’on a un phénomène et qu’on n’a jamais eu dans l’histoire du rugby, un joueur français aussi fort qu’Antoine Dupont, aussi complet , aussi génial. Et quand il est à ce niveau-là, ce n’est pas qu’il nous régale mais il est intenable et il est le meilleur joueur du monde » a expliqué le consultant de RMC dans les Grandes Gueules du Sport.