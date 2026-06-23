XV de France : Antoine Dupont est de retour, sa discussion avec Fabien Galthié a tout changé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Antoine Dupont (29 ans) a pris sa décision. Elle remonterait d’ailleurs à plusieurs semaines. Pour l’intronisation de la Nations Championship, l’équivalent de la Ligue des nations pour l’équipe de France de football, le capitaine des Bleus compte bien y participer avec le XV de France cet été en Océanie et en Asie. Tout partirait d’une discussion avec son sélectionneur Fabien Galthié.

A l’instar du football avec la Ligue des nations instaurée par l’UEFA qui a fait son apparition en 2018 dans le calendrier des sélections, la World Rugby évincent elle aussi les matchs amicaux (ou test-matchs) en les remplaçant par la Nations Championship. De ce fait, dès ce mois de juillet 2026, le XV de France et les autres nations se rendront coup pour coup à chaque match dans l’espoir d’ajouter un nouveau trophée à leurs armoires. Les hommes de Fabien Galthié débuteront par la Nouvelle-Zélande à Christchurch le 4 juillet, l’Australie à Brisbane le 11 et le Japon à Tokyo le 18. Une tournée à laquelle, contrairement aux autres années, Antoine Dupont devrait sauf énorme rebondissement prendre part.

Antoine Dupont ne veut pas manquer la Nations Championship Et ce, grâce à un accord passé entre la Ligue nationale de rugby (LNR) et la Fédération française de rugby (FFR) il y a un an désormais qui stipulait qu’un international ayant dépassé la barre des 2000 minutes disputées sur la saison devait être laissé au repos pendant les rencontres estivales du XV de France. Blessé au genou jusqu’à la quasi fin de l’automne dernier puis touché aux adducteurs plus tardivement dans la saison, Antoine Dupont n’a comptabilisé que 1108 minutes de jeu avant la finale du Top 14 entre Montpellier et le Stade toulousain. De quoi permettre au capitaine du XV de France de rentrer dans les clous et de préparer son été en Océanie et en Asie.