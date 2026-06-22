F1 - Lewis Hamilton est de retour : Le changement qui a tout fait basculer chez Ferrari !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une course qui valait la peine de tant de galères pendant plus d'un an chez Ferrari. Au Grand Prix d'Espagne sur le circuit de Barcelone, Lewis Hamilton a vu à nouveau le drapeau à damier s'agiter pour sa performance en course. Ce n'était jamais arrivé avec la Scuderia et sa dernière victoire en Grand Prix remontait à juillet 2024. Pour Carlos Sainz Jr, il y a une explication à cela en plus du talent de pilote d'Hamilton : la nouvelle réglementation.

Le dimanche 14 juin a officiellement sonné le retour de Lewis Hamilton au premier plan. Après deux deuxièmes places décrochées au Canada et à Monaco, le pilote de Formule 1 aux sept couronnes mondiales a remporté son premier Grand Prix avec Ferrari à Barcelone. Après une saison noire avec la Scuderia, Hamilton semble renaître de ses cendres depuis le début du championnat du monde 2026 sous la nouvelle réglementation qui lui permet de revenir au premier plan.

«Il y a des voitures qui vous conviennent et d’autres qui ne vous conviennent pas» Ancien membre de Ferrari avant la signature de Lewis Hamilton en 2025, Carlos Sainz Jr a reconnu au cours d'une interview accordée à Mundo Deportivo que pour chaque pilote de la discipline reine de la course automobile, c'est une question de contexte. Et l'actuel avec la nouvelle réglementation F1 est favorable au Britannique. « Dans ce sport, il n’y a pas de secrets. Nous évoluons tous à un très haut niveau et les différences viennent des caractéristiques de pilotage. Il y a des voitures qui vous conviennent et d’autres qui ne vous conviennent pas. Le travail du pilote consiste à s’adapter et à savoir piloter n’importe quelle Formule 1. En 2022, cela m’est arrivé. C’était une voiture que je n’aimais pas du tout piloter, mais je me suis adapté et, dès 2023 puis en 2024, j’évoluais à un très haut niveau. C’est ce qui définit une carrière ».