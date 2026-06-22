F1 - Lewis Hamilton est de retour : Le changement qui a tout fait basculer chez Ferrari !

Une course qui valait la peine de tant de galères pendant plus d'un an chez Ferrari. Au Grand Prix d'Espagne sur le circuit de Barcelone, Lewis Hamilton a vu à nouveau le drapeau à damier s'agiter pour sa performance en course. Ce n'était jamais arrivé avec la Scuderia et sa dernière victoire en Grand Prix remontait à juillet 2024. Pour Carlos Sainz Jr, il y a une explication à cela en plus du talent de pilote d'Hamilton : la nouvelle réglementation.
Le dimanche 14 juin a officiellement sonné le retour de Lewis Hamilton au premier plan. Après deux deuxièmes places décrochées au Canada et à Monaco, le pilote de Formule 1 aux sept couronnes mondiales a remporté son premier Grand Prix avec Ferrari à Barcelone. Après une saison noire avec la Scuderia, Hamilton semble renaître de ses cendres depuis le début du championnat du monde 2026 sous la nouvelle réglementation qui lui permet de revenir au premier plan.
«Il y a des voitures qui vous conviennent et d’autres qui ne vous conviennent pas»
Ancien membre de Ferrari avant la signature de Lewis Hamilton en 2025, Carlos Sainz Jr a reconnu au cours d'une interview accordée à Mundo Deportivo que pour chaque pilote de la discipline reine de la course automobile, c'est une question de contexte. Et l'actuel avec la nouvelle réglementation F1 est favorable au Britannique. « Dans ce sport, il n’y a pas de secrets. Nous évoluons tous à un très haut niveau et les différences viennent des caractéristiques de pilotage. Il y a des voitures qui vous conviennent et d’autres qui ne vous conviennent pas. Le travail du pilote consiste à s’adapter et à savoir piloter n’importe quelle Formule 1. En 2022, cela m’est arrivé. C’était une voiture que je n’aimais pas du tout piloter, mais je me suis adapté et, dès 2023 puis en 2024, j’évoluais à un très haut niveau. C’est ce qui définit une carrière ».
«Lewis mérite du crédit pour avoir réussi à renverser la situation. Même si le changement de règlement a été sa chance»
« Vous arrivez dans une équipe avec une voiture qui ne vous plaît pas et vous passez trois ans sans réussir à vous adapter, ou sans que la voiture ne s’adapte à vous. Au final, vous donnez l’impression d’être limité dans votre registre. Puis vous avez de nouvelles règles. Ou vous rejoignez une équipe avec une voiture qui correspond à votre style et vous avez l’air d’un dieu. C’est un sport bien plus complexe que ce que les gens imaginent. Lewis mérite du crédit pour avoir réussi à renverser la situation, assurément. Même si le changement de règlement a été sa chance. S’il pilotait encore la voiture de l’année dernière, nous ne verrions pas cette version de Lewis Hamilton ». a assuré le pilote Williams, coéquipier d'Alex Albon. Reste à savoir quelle tournure prendra la fin de la saison 2026 pour le septuple champion du monde.