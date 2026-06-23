Antoine Dupont : L’accord qui va lui permettre de retrouver le XV de France cet été

Qualifié pour la finale du Top 14 avec son club du Stade Toulousain, après avoir notamment surclassé le Racing 92 en demi-finale (71-17), Antoine Dupont a pris une décision forte. Le demi de mêlée sera en effet avec le XV de France au mois de juillet, avec le début d'une toute nouvelle compétition : le Championnat des Nations.
La saison d’un international français va en général de fin septembre à juin, avec un Tournoi des 6 Nations en plein hiver. A côté de ça, deux périodes dites de « tournée » avec des matchs amicaux (ou test-matchs au rugby), au mois de novembre puis au mois de juillet. Mais tout ça, c’est fini. Car le Nations Championship va tout changer !
Le XV de France avec toutes se stars
La toute nouvelle compétition de World Rugby va débuter en juillet 2026 avec une première série de trois matchs, avant de reprendre en novembre prochain avec à nouveau trois rencontres. Le XV de France va ainsi jouer la Nouvelle-Zélande à Christchurch le 4 juillet, puis l’Australie à Brisbane le 11 et finir sur le Japon à Tokyo le 18 juillet. Mais la grande nouveauté, c’est surtout que Fabien Galthié pourra compter sur un groupe formé par des nombreuses stars, normalement laissées au repos après une longue saison.
Mais surtout Antoine Dupont !
Plusieurs gros noms ont ainsi rejoint Marcoussis pour préparer ce Championnat des Nations, surtout ceux de l’UBB, qui ne s’est pas qualifiée pour les phases finales de Top 14. Mais la grande surprise concerne Antoine Dupont ! Avec seulement 1108 minutes au compteur, il est en effet éligible et L’Equipe nous a appris qu’il aurait lui-même exprimé le souhait d’être avec le XV de France. Pour rappel, il y a un an tout pile la LNR et la FFR passaient un accord en fixant le cap symbolique de 2000 minutes, au-delà duquel un international doit être laissé au repos. Par exemple, Louis Bielle-Biarrey et Thomas Ramos l’ont dépassé et ne peuvent donc pas être appelés par Fabien Galthié.