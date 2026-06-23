Antoine Dupont : L’accord qui va lui permettre de retrouver le XV de France cet été

Axel Cornic

Qualifié pour la finale du Top 14 avec son club du Stade Toulousain, après avoir notamment surclassé le Racing 92 en demi-finale (71-17), Antoine Dupont a pris une décision forte. Le demi de mêlée sera en effet avec le XV de France au mois de juillet, avec le début d'une toute nouvelle compétition : le Championnat des Nations.

La saison d’un international français va en général de fin septembre à juin, avec un Tournoi des 6 Nations en plein hiver. A côté de ça, deux périodes dites de « tournée » avec des matchs amicaux (ou test-matchs au rugby), au mois de novembre puis au mois de juillet. Mais tout ça, c’est fini. Car le Nations Championship va tout changer !

Le XV de France avec toutes se stars La toute nouvelle compétition de World Rugby va débuter en juillet 2026 avec une première série de trois matchs, avant de reprendre en novembre prochain avec à nouveau trois rencontres. Le XV de France va ainsi jouer la Nouvelle-Zélande à Christchurch le 4 juillet, puis l’Australie à Brisbane le 11 et finir sur le Japon à Tokyo le 18 juillet. Mais la grande nouveauté, c’est surtout que Fabien Galthié pourra compter sur un groupe formé par des nombreuses stars, normalement laissées au repos après une longue saison.