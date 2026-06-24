Antoine Dupont et le XV de France : Fabien Galthié s’agace devant les journalistes

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La traditionnelle tournée estivale qui s’amorce pour le XV de France sera bien différente de ce qui se fait d’habitude. Cette année, la World Rugby lance son Nations Championship, la Nations League de l’UEFA dans le football. Pour l’occasion, Antoine Dupont devrait être de la partie, les journalistes le savent pertinemment et n’ont pas hésité à interroger Fabien Galthié sur son cas de figure en conférence de presse mardi. Ce qui a eu le don d’irriter le sélectionneur du XV de France.

La dernière image d’Antoine Dupont avec le XV de France remonte à l’aube du printemps. A la mi-mars, le capitaine des Bleus célébrait avec ses coéquipiers le back-to-back au Tournoi des 6 nations. Depuis, le demi de mêlée du Stade toulousain a vécu une élimination en quart de finale de Champions Cup et s’apprête à se battre face à Montpellier ce samedi 27 juin pour un quatrième Bouclier de Brennus consécutif avec le groupe entraîné par Ugo Mola. Le tout, avant de s’envoler avec la sélection pour l’Océanie dans le cadre du lancement du Nations Championship, une sorte de Ligue des nations instaurée depuis 2018 par l’UEFA dans le football à titre de comparaison.

«On est la seule nation à ne pas comprendre pourquoi l'équipe de France ne part pas avec ses meilleurs joueurs» Ces derniers jours, Midi Olympique confiait qu’Antoine Dupont se serait entretenu avec Fabien Galthié au mois d’avril dans le but de lui signifier son désir de prendre part à cette tournée estivale contre la Nouvelle-Zélande le 4 juillet, l’Australie le 11 et le Japon le 18. Le sélectionneur du XV de France a communiqué mardi une liste de 33 joueurs qui vont participer à cette première édition du Nations Championship. Galthié se trouve dans la capacité de convoquer jusqu’à 42 joueurs et compte bien en profiter. Une fois la finale du Top 14 jouée au Stade de France, Galthié devrait ainsi piocher au Stade toulousain et à Montpellier. En conférence de presse, les journalistes l’ont interrogé sur la question. « Pourquoi avez-vous décidé de laisser autant de places aux finalistes du Top 14 dans le groupe final des 42 ? L'équipe de France, normalement, c'est la meilleure équipe de France possible et les meilleurs joueurs. On est la seule nation à ne pas comprendre pourquoi l'équipe de France ne part pas avec ses meilleurs joueurs. C'est presque une question cohérente mais qui est parfois incompréhensible quand on parle du rugby mondial. Mais c'est le contexte dans lequel nous vivons. Grâce aux accords qu'on a pu avoir avec la Ligue et les clubs l'an dernier, on avait fait une première expérience en prenant 5 joueurs, en négociant avec les managers du Stade Toulousain et l'UBB ».